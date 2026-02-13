Kovács Vilmos: Ébredés

Isten óriási rostájából

az utolsó aranycsillag is kipereg.

Ablakod alatt nyöszörögve ébrednek

az utcán háló szelek.

Csukott pilládat rozsdás fénnyel

feszítik széjjel

s beköltöznek szemedbe az arcok, tárgyak.

Az ész, a szigorú főnök,

beosztott érzéseivel még nem tárgyal,

csak az első álmos gondolat

szólítgatja a tegnapi gondokat,

ennek, annak nevét feledve.

Párnádon lassan már szárad

álmaid szádból csurrant nedve,

s tudatod kapkodva hangolja

a kinti hangokra

idegeid ernyedt húrját.

Isten piros tintába mártja ujját

s rányomja az ég aljára.

Kész az írás: tied a nap.

Életed a sorsnak ajánlva

indulhatsz, vár a kitárult világ.

Az utcán mondod el reggeli imád:

egy jó szót, egy darab kenyeret

s az ámen előtt egy nevet.

A járdát fények öntik el.

S egy vállas gipszmaneken rád nevet.

Forrás: Ma kiáltsatok c. kötet