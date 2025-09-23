Kovács Vilmos: Őszi éj, alvó park

Kis város: pár utca, új gyárak s egy várrom.

Őszi éj. Alvó park. Didergek egy padon.

Hízelkedve bújik szemembe az álom.

Alkuszunk. Nem, ezt az éjszakát nem adom.

.

Zsibongó gondok és felszakadt örömök

homlokomra titkos rovásokat marnak,

s te jössz, hogy elolvasd. Négy rím-kerék zörög.

Szabad az út! – jelez pillámon a harmat.

.

Fogy az éj. Nézd, kedves, a felhő felfeslett,

s kibuggyan az ég, mint olajos ing alól

villan ki a munkás verejtékes teste.

.

Gyermeknap. Még nyirkos friss köd-kelengyéje,

de amíg hozzánk ér – megnő óriássá,

és minket is felvesz kérges tenyerére.

.

Forrás: Kovács Vilmos: Ma kiáltastok, 2007