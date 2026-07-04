Lévay József: Itt születtem

Itt születtem, itt lakom én,

Hol a Sajó kanyarog,

Hol a földet ezer éve

Túrják a jó magyarok.

Jutalmazza néha bőven

A hű munka sikere;

Néha izzadás fejében

Soknak szűk a kenyere.

Nem csügged, nem zúgolódik,

Csak türelmesen sohajt:

A mit elvesz egy sovány év,

A másik megadja majd.

De midőn a hegytetőről

A szép völgyet nézdelem,

Eszembe sem jut az ínség,

Az áldatlan küzdelem.

Elterítve csak azt a sok

Szépet és jót látom ott,

Melyet az ég jó kedvében

E vidékre halmozott.

Csak azt érzem, hogy a végzet

Hűn ápol itt engem is,

Adott egy kis enyhe fészket,

Pár gyümölcsfát nékem is.

S mint harmatcsepp tükörében

A napot szemlélgetem.

Szülőföldem szerelmében

A hazámat szeretem.

Forrás: magyar-versek.hu

Nyitókép: Facebook/Uzsoki Nemzeti Természetvédelmi Park

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