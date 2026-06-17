Sinka István: Én és ők

Maguk közé nem vesznek bé

írogató kis tanárok –

temetőnél, búzaföldnél

mindenfelé van egy árok.

Odaszórják a szemetet.

Mondják, hogy oda mehetek.



Gulyás Pál is azt ajánlja,

Erdélyi is azon örül,

s Szabó Lőrinc, Illyés Gyula

tapsolnak a vita körül.

Így hát Debrecenben, Pesten

s Pápán sincsen mit keresnem…



Költők s izgága tanárok,

adjon nekik az ég erőt,

hogy megállhassanak egykor

leköpött királyuk előtt.

Mert ők lehetnek híresek,

ám én a királyuk leszek.



1939

Forrás: Sinka István, Szép értelme földi dolgainknak

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