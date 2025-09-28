Ady Endre: Milyen az ősz?…

A felhő sem olyan, mint nálunk

És milyen más az őszi fény!

Nem csókol oly megejtő csókkal,

Mint ifjuságom szép helyén.

– Milyen az ősz? Olyan bűbájos

Álomba ringat most is ott?…

Megkérdeném, de messze vagytok,

Százszor irigyelt boldogok.

Megkérdezem magától, édes:

Milyen az ősz? Oly szép talán,

Mint mikor egymásról álmodtunk

Sok fényes tündér-éjszakán?

– Milyen az ősz? Az őszi rózsa

Nem hervadt, szép, mint egykoron,

Amikor együtt nézegettük

Elábrándozva boldogon.

Az őszi rózsa olyan szép volt

Akkor; most is emlékezem,

Hogy féltünk a korai dértől,

Ha nézegettük kettesen.

Az őszi rózsa s mi szerelmünk

Milyen hamar elhervadott…

– Milyen az ősz maguknál, édes?

A nap még most is úgy ragyog?

Hogy ragyogott! Hogy szórta fényét

Magára, édes és reám,

Az az ősz volt a legszebb s maga

A legszeretettebb leány.

Ha eszembe jut, oly fájdalom

Égeti most is lelkemet…

– Milyen az ősz maguknál, édes?

Annál szebb – érzem – nem lehet!

Itt hűvös ősz van. Lehullott már

Az első, hideg őszi dér,

Lemondani tanít a hulló,

Búcsuzó, sárgult falevél…

Az én szivem is rideg, fásult,

Csak néha sóvárg és beteg…

– Milyen az ősz maguknál, édes?

Óh, írja meg! Óh, írja meg!…