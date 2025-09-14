Csontos Márta: Megrostált kegyelem
A félelem s az álom
volt apám és anyám.
A folyosó meg a
kitáruló vidék.
(Pilinszky János:
A többi kegyelem)
Már kiszívták mások a csillagok
vérét, nem volt számomra
segítség, fényeddel
nem tudtam töltekezni.
A titkokhoz már nem volt
hozzáférésem, csak kínzott
az akarat szögesdrótja…hiába.
Nem ölelt a megkönnyebbülés,
összezártam… méhemben kiszáradtak
a szirmok, atrofiás lett a vágy.
Már nem számít bennem más,
csak a múltbeli ragyogás, halott
köveken vagyok élő álom.
Isten tenyerében melegszik
rongyos valóságom.
Forrás: Együtt folyóirat 2025/4