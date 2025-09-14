Csontos Márta: Megrostált kegyelem

A félelem s az álom

volt apám és anyám.

A folyosó meg a

kitáruló vidék.

(Pilinszky János:

A többi kegyelem)



Már kiszívták mások a csillagok

vérét, nem volt számomra

segítség, fényeddel

nem tudtam töltekezni.



A titkokhoz már nem volt

hozzáférésem, csak kínzott

az akarat szögesdrótja…hiába.



Nem ölelt a megkönnyebbülés,

összezártam… méhemben kiszáradtak

a szirmok, atrofiás lett a vágy.



Már nem számít bennem más,

csak a múltbeli ragyogás, halott

köveken vagyok élő álom.



Isten tenyerében melegszik

rongyos valóságom.

Nyitókép: AI

Forrás: Együtt folyóirat 2025/4