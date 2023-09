Csoóri Sándor: Szeptemberi gyónás

Sarkunkban újra szeptember hava,

csuhé-szatyrodból a nyár, mint a legutolsó darázs,

kirepül.



A meggyfa már vörös levelet ejt, ne nézz oda!

Én se nézem narancsos meztelenséged, noha nézném-

sötéthúsú szilvát harapok inkább ketté.



A szemed is szilva, az öled is szilva, ízed is az!

Gyékényen árulnálak, ha nem volnék irigy.



Dehát irigy vagyok és verseket írok vezeklésül,

birsalma-sárga szavakat ontva, erdő-fényt, erdő-

tüzet,

hogy tükrödben fésülködő őszi madár is lássa magát.