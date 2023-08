Czébely Lajos: Elégia tébolyult évszakokról

Sorsunk imbolygó jelen fölött

feszülő mennybolt

– várakozás,

tétova gondolatok

állandósulása könyvespolcokon

– história.



Csak a most volt,

csak a most van,

csak a most jön,

vigyázz,

mert el is tűnik hirtelen,

mint tavaszi szélben a virágillat.

Napfényben remegő gyümölcsök után

ránk borult ismeretlen falombok

méregzöld hűvöse,

árnyékában halált szóró

golyószórók nyomán

csend,

csak a mindent beborító avar

barna neszei hullanak.

Gazdag nyaraknak termékeny tüzét

szegény telek hóözönében,

a zöld fehér folytatásában

hiába keressük,

a gondolat cérnaszála elpattan…

sehol semmilyen csatlakozás,

csak a vízcsepp csillog boldogan

a Lázár-forrás nyílásán,

felragyog,

majd a semmibe cseppen,

ahogy a Nagy Zivatar elején

felragyogott a Szabad Pillanat,

cseperegtek a másodpercek,

aztán eleredtek a percek is,

és hirtelen zuhogni kezdtek

órák, napok, évek,

vegyültek porral

sárrá vékonyodva

majd dagadva.

Volt még tiszta hang,

a természet tiszta hangja,

azóta az ember csak makog,

tiltakozásul

a némaság fája borul virágba,

a gond madarai szállnak

valamennyi égtájnak,

s magányos határainkban

a vadszegfű virul,

ördög súg: művelni nem érdemes,

szép az így is.

Elcsitult a nyirkos-sötét zokogás,

vad csattogások emlékei tócsák,

tükrei sallangra tépett felhőknek

díszítik most az ezeréves utcát.

Lerúgva poros álmaik cipőit

emberek vonulnak gázolva sárban,

mert sárdobálók lakodalma lesz itt,

mi más lenne, Uram? sár van, csak sár van.

Csupán a képzelt nyarak

derűje hullámzik fölöttünk,

tavaszra tél zuhan,

dermedt a táj, mintha

napnyugta délben,

egy eltévedt napsugár ferdén

célozza vésőjével a jeges ragyogást

hiába, kint hóvirág,

bent jégvirág,

vagy csupán jég

és semmi virág.

Távolban ingó függőlegesek

feketéllenek a hóban

– temetési menet –,

a koporsó vízszintes felkiáltójel,

a sötéten imbolygó menet

függőleges kérdőjelek sora.

Még maradtunk néhányan régi itteniek,

a már ittenieknek sokan,

a régi ittenieknek kevesen;

a már itteniek magukkal hozott

gyökereikkel megfogantak,

a régi itteniek gyökerestől

kitépett fák

karóvá hegyezve

keverten leverten.

Acéltűkkel nyilaz az új tél is,

napsugarak szórnak szikrákat a hóra,

sem rá, sem sorsunkra nem rónak jelet, nyomot,

miként én-ereim sem ömlenek óceánba,

nem zúgnak sohasem világtengerig,

csak a szívemig vissza,

legfeljebb szívetekig,

azt is nógatással,

bizony, így vagyunk egymással egymás nélkül.

Forrás: „A felnégyelt Haza…” (Kárpátaljai Magyar Könyvek; 296.)