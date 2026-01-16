Endrődi Sándor: Hazatérés

Oh árva, árva otthonom!

Ti hangtalan, ti bús szobák!

Amerre nézek: rom romon,

Csak gyász, csak pusztaság.

Fölszállott innen, elveszett

Az élet édes illata;

Itt is, meg ott is árny lebeg,

A szín, a fény oda.

Helyén áll minden kis darab,

Minden zugocska rendbe van,

És mégis minden dúlt marad,

Mert dúlt vagyok magam.

A sápadt tenger északon

Nem volt nekem ily elhagyott.

– Nincs örömöm, csak tört dalom,

Hogy újra honn vagyok.

Vetetlen ágyam vánkosa,

Leborulok rád szótlanul;

Reám meg hideg éjszaka

S mélységes csend borul…

Fotó: Máté Alexandra Abigél

Forrás: mek.oszk.hu