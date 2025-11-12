Illyés Gyula: Küszködöm

Küzködöm; küzdve alakítom

nemcsak azt, ami lehetek,

ami lennem rendeltetett,

ami a lényegem s a titkom;

formálom azt is, amivé ti

válhattok; azt formálom én ki,

azt az embert, aki agyag

még bennetek is, kire vágytok,

amikor sürgetve mondjátok:

költő, előzd meg korodat!

Gyúrom az anyagot, a fájót,

facsarom ki a bennrekedt,

megáporodott nedveket,

én így sürgetem a világot.

Mert az előzi meg korát,

ki idején viszi tovább,

vagyis – hallván az indulás-jelt –

egy percnyi késés nélkül felkelt –

Nyitókép: MTI/Zinner Erzsébet