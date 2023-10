John Keats: Az őszhöz

Halk párák s édes ízek évszaka

Jössz s hű híved, a sárga nap örül

És összefogtok s dús fürtök soka

Csügg a szőlőn a nádtetők körül,

Vén alma-ágat áldott súly töret

S zamat tölt minden őszi magvakat,

Dinnye dagad, feszül édes bele

A mogyoróknak s száz bimbó fakad:

Késő virág, minőt a méh szeret,

S már azt hiszi: örök méz-szüret,

Bár nyári sejtje csordultig tele.

Ki nem látott még téged? Kiszököm

S megleslek gyakran csűrök közelén,

Ülsz gondatlan a téres küszöbön

S hajad lágyan leng a cséplés szelén,

Vagy épp aratsz s halk mákillat hatol

Hozzád s elaltat és nem éri már

Sarlód a szomszéd, reszkető kalászt,

Vagy főd, mint fáradt béresé, hajol

Patak tükrére s friss italra vár,

Vagy bor-prés mellett les lassú, sóvár

Szemed, hogy végső cseppig hullni lásd.

Hol a tavasz nótái? mind halott?

Mi gondod rá! van néked is zenéd:

Míg esti felleg sző be halk napot

S a tarlón rózsák színét szűri szét,

A parti fűzfák közt busongva dong

A szúnyograj, mely száll meg szétomol,

Mert kapja-ejti kényén könnyű lég,

Kövér nyáj béget s visszazeng a lomb,

Tücsök cirpel, veres begy is dalol:

Vékonyka fütty a szérűskert alól

S gyűlő fecskék zajától zúg az ég.

Fordította: Tóth Árpád

Forrás: Nyugat 1919/7

