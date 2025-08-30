Mécs László: Az ismeretlen katona sírjánál
A hős a jó fiú, nincs véle baj:
meghalt szerényen, nem keresve pózt.
A harcmezőn virág lett, itthon tószt.
A béke bankett jó. Ihaj-csuhaj!
A rokkant él. A rokkant rossz fiú.
Sebét nyíltan mutatja, nem hiú.
Szégyentelen. Tény: vérzett a honért,
de tapintatlan volt és visszatért.
Szépségverseny van – s mutogatja rossz
kezét, lábát, és nincsen Tajgetosz,
hogy letaszítsuk! Tószt, szobor, babér
szemét számára; barbár: enni kér.
Kenyér kell neki: (nem a gazdagok
kalácsa) házalási engedély,
s az utcán, melynek örvény-sodra mély,
árulni óhajt cipőmadzagot.
Ál -páthosz bőg: a nép sír, andalog,
édent táncolnak revű-angyalok,
s az álmainkba belenyikorog
millió műláb s éhség, mely korog.
Sok százezer katona menetel,
parádéz Párizs, Moszkva főterén
– s a rokkant, ez a tetű-szürke Rém,
átsántikál köztük: „Mene, Tekel!”
A hőst szeretjük: vers-gőzök kies
páráiban példánk lett, légies.
– A rokkant rothaszt, málaszt, destruál
a szebb jövőbe nyíló kapunál.
A hős felett virraszt a hála-láng,
dicsőség-naptól csókolt kék katáng.
– A rokkant láttán lázad, forr a vér.
A hős meghalt, a rokkant enni kér.
Párizs, 1932 június
Forrás: Mécs László: Legyen világosság (1933)
Nyitóképen: Mécs László 1938-ban. Forrás: Fortepan / Bojár Sándor