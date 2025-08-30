Mécs László: Az ismeretlen katona sírjánál

A hős a jó fiú, nincs véle baj:

meghalt szerényen, nem keresve pózt.

A harcmezőn virág lett, itthon tószt.

A béke bankett jó. Ihaj-csuhaj!

A rokkant él. A rokkant rossz fiú.

Sebét nyíltan mutatja, nem hiú.

Szégyentelen. Tény: vérzett a honért,

de tapintatlan volt és visszatért.

Szépségverseny van – s mutogatja rossz

kezét, lábát, és nincsen Tajgetosz,

hogy letaszítsuk! Tószt, szobor, babér

szemét számára; barbár: enni kér.

Kenyér kell neki: (nem a gazdagok

kalácsa) házalási engedély,

s az utcán, melynek örvény-sodra mély,

árulni óhajt cipőmadzagot.

Ál -páthosz bőg: a nép sír, andalog,

édent táncolnak revű-angyalok,

s az álmainkba belenyikorog

millió műláb s éhség, mely korog.

Sok százezer katona menetel,

parádéz Párizs, Moszkva főterén

– s a rokkant, ez a tetű-szürke Rém,

átsántikál köztük: „Mene, Tekel!”

A hőst szeretjük: vers-gőzök kies

páráiban példánk lett, légies.

– A rokkant rothaszt, málaszt, destruál

a szebb jövőbe nyíló kapunál.

A hős felett virraszt a hála-láng,

dicsőség-naptól csókolt kék katáng.

– A rokkant láttán lázad, forr a vér.

A hős meghalt, a rokkant enni kér.

Párizs, 1932 június

Forrás: Mécs László: Legyen világosság (1933)

Nyitóképen: Mécs László 1938-ban. Forrás: Fortepan / Bojár Sándor