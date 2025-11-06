Sz. Kárpáthy Kata: peron

oldalról vakít a nap és vág a szél

toporzékol mellettem egy család

kilátásomat betonoszlopok állják el

mögötte mocskos üvegű épület

hirdeti a mulandóság evangéliumát

galamb sétál a sínek közelében

remélem nem ugrani akar

egy galambnak amúgy sem kell ugrani

de ha mégis ne a vonat elé

olyan szomorú lenne nélküle

a péntek és a madártársadalom

mint ősszel a költöző gólyák

behúzott nyakkal gyűlnek az emberek

a mi járatunk még távol jár

egy kilométerre két perc késéssel

minden vonat csak remény

Forrás: Együtt folyóirat 2025/4