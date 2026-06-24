Sz. Kárpáthy Kata: riadó

az embergyűlölet hangját már ismerem

légvédelmi szirénák hozzák

drón- és rakétaesővel

elsőfokú viharjelzést hirdettek

jégeső és rohamdandár

vonul végig a vidéken

itt elverte a termést

ott véresek a házak

és a károkat nem téríti

meg semelyik hatalom



légvédelmi sziréna üvölti az

öldöklő angyal evangéliumát

az északi és déli légáramlat

összecsap a fejünk felett

hit nélkül imádkozunk

a fóliaházainkért

a gyógyszergyárért

a gyerekek nélküli óvodáért és

az öregekkel teli templomért

megöltük az egy igaz Istent

büntetésül nincs aki feltámadjon

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →