Sz. Kárpáthy Kata: riadó
az embergyűlölet hangját már ismerem
légvédelmi szirénák hozzák
drón- és rakétaesővel
elsőfokú viharjelzést hirdettek
jégeső és rohamdandár
vonul végig a vidéken
itt elverte a termést
ott véresek a házak
és a károkat nem téríti
meg semelyik hatalom
légvédelmi sziréna üvölti az
öldöklő angyal evangéliumát
az északi és déli légáramlat
összecsap a fejünk felett
hit nélkül imádkozunk
a fóliaházainkért
a gyógyszergyárért
a gyerekek nélküli óvodáért és
az öregekkel teli templomért
megöltük az egy igaz Istent
büntetésül nincs aki feltámadjon
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