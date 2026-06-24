Sz. Kárpáthy Kata: riadó

Kárpátalja.ma A nap verse

az embergyűlölet hangját már ismerem
légvédelmi szirénák hozzák
drón- és rakétaesővel     
elsőfokú viharjelzést hirdettek
jégeső és rohamdandár
vonul végig a vidéken
itt elverte a termést
ott véresek a házak
és a károkat nem téríti 

meg semelyik hatalom


légvédelmi sziréna üvölti az
öldöklő angyal evangéliumát
az északi és déli légáramlat
összecsap a fejünk felett
hit nélkül imádkozunk
a fóliaházainkért
a gyógyszergyárért               

a gyerekek nélküli óvodáért és

az öregekkel teli templomért
megöltük az egy igaz Istent
büntetésül nincs aki feltámadjon 

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