Vas István: Badacsonyi ősz

Esik, a köd vastagszik a tavon,

alig látszik ki már a Balaton.

De idejövet elkaptuk, ahogy

Akarattyánál elénk ragyogott

Előbb az a hirtelen, résnyi víz,

Aztán egy forduló után kinyílt

S csillogtak a vékony, őskezdeti

Napsütésben kékjei, zöldjei.

A kék eltűnt, a zöld sötétedett,

Sötéten áll a badacsonyi hegy,

Piroslik rajta esőverte lomb,

Boltozata, a gyűrt bazalt borong,

S nem látni, csak szürkészöld fátylon át

Szigligetet, Csobáncot, Tátikát.

Zokog a lomb, suhog a szél, oda

Ez a nyár is, az eső illata

Száll szét a szélben, mélyen beszívom,

A magam nyarától is búcsuzom:

Ahol a szél, a köd, az ősz is édes,

Ezen a hegyen lettem negyvenéves.