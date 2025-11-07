Felhívás kárpátaljai gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok számára
A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) a „Magyar Kultúráért Kárpátalján Alap” bevételéből pályázatot hirdet a Kárpátalján működő vagy alakuló magyar gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok támogatására. A pályázaton intézmény és magánszemély egyaránt részt vehet.
Pályázni lehet:
- működő gyermek- és ifjúsági néptánccsoport támogatására,
- új gyermek- és ifjúsági néptánccsoport létrehozására.
A pályázat beérkezési határideje:
2025. november 20. 24.00 (közép-európai idő szerint)
A kitöltött pályázati űrlapot a következő címre kérjük eljuttatni: iroda@ferences.hu.
A nyertes pályázatok támogatásának átadására 2025. decemberében kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket az iroda@ferences.hu címere lehet elküldeni.
A pályázat részleteiről a www.ferences.hu címen olvashat.
Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány