Felhívás kárpátaljai gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok számára

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) a „Magyar Kultúráért Kárpátalján Alap” bevételéből pályázatot hirdet a Kárpátalján működő vagy alakuló magyar gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok támogatására. A pályázaton intézmény és magánszemély egyaránt részt vehet.

Pályázni lehet:

  • működő gyermek- és ifjúsági néptánccsoport támogatására,
    • új gyermek- és ifjúsági néptánccsoport létrehozására.

A pályázat beérkezési határideje:

2025. november 20.  24.00 (közép-európai idő szerint)

A kitöltött pályázati űrlapot a következő címre kérjük eljuttatni: iroda@ferences.hu.

palyazati_urlap-tancegyuttesek_tamogatasaLetöltés

 A nyertes pályázatok támogatásának átadására 2025. decemberében kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket az iroda@ferences.hu címere lehet elküldeni.

A pályázat részleteiről a www.ferences.hu címen olvashat.

Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány