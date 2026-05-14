Virágzik a Nárciszok völgye

Teljes pompájában virágzik a Huszti járásban található Nárciszok völgye – a Kárpátaljai Megyei Adminisztráció turisztikai és üdülőhelyi osztálya május 13-án a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a völgyet elárasztó virágtenger igazi, hamisítatlan kárpáti tavaszi hangulatot áraszt a környéken.

Európában egyedi látványosságként tartják számon a Nárciszok völgyét.

A keskenylevelű nárcisz (Narcissus angustifolius) egy évelő, lágyszárú növény, amely alapvetően a magashegységekben, 1000-2000 méteres tengerszint feletti magasságban őshonos. Legnagyobb állományai az Ukrán-Kárpátokban, azon belül is a Szvidovec és a Máramarosi-havasok vonulatain találhatók.

Ez a ritka növényfaj már 1980-ban bekerült Ukrajna Vörös Könyvébe. Maga a völgy 1992 óta a Kárpáti Bioszféra Rezervátum részeként működik, és az UNESCO nemzetközi bioszféra-rezervátum hálózatának az oltalma alatt áll.

Érdekesség, hogy a Nárciszok völgye a világon szinte az egyetlen olyan hely, ahol ez a kifejezetten hegyi növényfaj természetes körülmények között, mindössze 180 méteres tengerszint feletti magasságban, egy sík vidéki réten maradt fenn és virágzik.

