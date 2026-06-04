Magyar Péter: Nem állunk az EU–Ukrajna csatlakozási tárgyalások útjába

A magyar kormány nem fogja megakadályozni az európai uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával, abban az esetben, ha Kijev garantálja a magyar kisebbség jogait – mondta Magyar Péter a Le Monde című napilap csütörtök délután megjelent számában közölt interjúban. A miniszterelnököt előző napi párizsi látogatásán kérdezte a francia napilap.

Ahhoz, hogy Budapest támogassa a tárgyalások megnyitását, a kormányfő szerint az ukrajnai magyar kisebbségnek előbb vissza kell nyernie az alapvető jogait.

„Amint Ukrajna elkötelezi magát erre, Magyarország nem fog akadályt gördíteni a tárgyalások megkezdése elé. Közel vagyunk ehhez, mivel technikai szinten megállapodásra jutottunk Kijevvel a magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási és politikai jogaival kapcsolatban. Ha ezek a pontok bekerülnek az EU-ra vonatkozó cselekvési tervükbe, akkor beleegyezünk a tárgyalások első szakaszának megkezdésébe” – hangsúlyozta Magyar, aki szerint Magyarországnak és Ukrajnának is „az előrelépés az érdeke”.

„Magyarország jó kapcsolatokat akar ápolni minden szomszédjával. Magyarországon hiszünk abban, hogy a tettek hangosabban beszélnek a szavaknál” – idézte a lap a kormányfőt, aki megerősítette, hogy „Ukrajna őszinteségre számíthat tőlünk, nem képmutatásra”.

„Ukrajna jelenleg háborúban áll. Reméljük, hogy ez a konfliktus mielőbb véget ér, és öt, tíz vagy tizenöt éven belül teljesíteni tudja a 33 csatlakozási fejezetet. Akkor népszavazást tartunk Magyarországon az ügyben. Egyébként hazánk saját csatlakozási folyamata is több mint tíz évig tartott” – emlékeztetett.

Oroszországot illetően a kormányfő jelezte, hogy Magyarország célja az energiafüggetlenség, megpróbál „diverzifikálni, de nem tud teljesen elszakadni az orosz energiától”.

„Oroszország jelenleg biztonsági fenyegetést jelent Európára. De hosszú távon fontos, hogy megpróbáljunk visszatérni ahhoz a helyzethez, ami húsz évvel ezelőtt volt, amikor gazdaságilag nagyon jól tudtunk velük együttműködni” – hívta fel a figyelmet.

Az MTI cikke nyomán

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