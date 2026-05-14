Rekordütemben drágul a kenyér Ukrajnában
Ukrajnában tovább emelkedik a kenyér ára, és egyes termékek már átlépték azt a lélektani határt, amelyet nemrég még elképzelhetetlennek tartottak. 2026 májusában bizonyos kenyérfajták, különösen a rozskenyér, már az 50 hrivnyát is meghaladják.
A szupermarketek polcain jól látható az áremelkedés mértéke. A rozskenyér ára átlagosan 48–52 hrivnya között mozog, a búzakenyéré 44–49 hrivnya körül alakul, míg az egyszerű fehér kenyér vagy vekni ára ritkán csökken 34 hrivnya alá.
Szakértők szerint a drágulás hátterében több tényező együttes hatása áll.
Dráguló energia
Jelentősen emelkedtek az ipari felhasználású villamos energia költségei. A gyakori áramkimaradások miatt sok pékség kénytelen generátorokat használni, ami tovább növeli a kiadásokat.
Növekvő alapanyagárak
A liszt és a gabona ára is folyamatosan emelkedik. Ezt logisztikai nehézségek, exportkorlátozások, valamint a piaci bizonytalanságok idézik elő.
Költségesebb szállítás
A kenyér és más pékáruk szállítása is drágább lett az üzemanyagárak emelkedése és a szállítmányozási ágazatban tapasztalható munkaerőhiány miatt.
Drágább csomagolás
A csomagolóanyagok ára az elmúlt időszakban mintegy 30 százalékkal nőtt, amelyet a gyártók szintén beépítenek a végső fogyasztói árba.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az év végéig további 15–20 százalékos kenyérdrágulás sem kizárt, bár az alapvető, egyszerűbb kenyérfajták ára várhatóan lassabb ütemben emelkedik majd. A helyzetet részben stabilizálhatja az új termés megjelenése a piacon.
Az agronews.ua nyomán.