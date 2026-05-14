Rekordütemben drágul a kenyér Ukrajnában

Ukrajnában tovább emelkedik a kenyér ára, és egyes termékek már átlépték azt a lélektani határt, amelyet nemrég még elképzelhetetlennek tartottak. 2026 májusában bizonyos kenyérfajták, különösen a rozskenyér, már az 50 hrivnyát is meghaladják.

A szupermarketek polcain jól látható az áremelkedés mértéke. A rozskenyér ára átlagosan 48–52 hrivnya között mozog, a búzakenyéré 44–49 hrivnya körül alakul, míg az egyszerű fehér kenyér vagy vekni ára ritkán csökken 34 hrivnya alá.

Szakértők szerint a drágulás hátterében több tényező együttes hatása áll.

Dráguló energia

Jelentősen emelkedtek az ipari felhasználású villamos energia költségei. A gyakori áramkimaradások miatt sok pékség kénytelen generátorokat használni, ami tovább növeli a kiadásokat.

Növekvő alapanyagárak

A liszt és a gabona ára is folyamatosan emelkedik. Ezt logisztikai nehézségek, exportkorlátozások, valamint a piaci bizonytalanságok idézik elő.

Költségesebb szállítás

A kenyér és más pékáruk szállítása is drágább lett az üzemanyagárak emelkedése és a szállítmányozási ágazatban tapasztalható munkaerőhiány miatt.

Drágább csomagolás

A csomagolóanyagok ára az elmúlt időszakban mintegy 30 százalékkal nőtt, amelyet a gyártók szintén beépítenek a végső fogyasztói árba.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az év végéig további 15–20 százalékos kenyérdrágulás sem kizárt, bár az alapvető, egyszerűbb kenyérfajták ára várhatóan lassabb ütemben emelkedik majd. A helyzetet részben stabilizálhatja az új termés megjelenése a piacon.

Az agronews.ua nyomán.

Kárpátalja.ma