Hétfőtől lehet pályázni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címre, amelyet egy magyarországi és egy külhoni település viselhet majd 2026. január 1. és december 31. között.

„Nekünk az a feladatunk hogy lehetőségeket nyissunk, és ugyanez a feladata a településeknek, a városvezetőknek is” – emelte ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a pályázatról tartott vasárnapi sajtótájékoztatón, Budapesten.

Nagy-Vargha Zsófia. fiatalokért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy

a Magyarország Ifjúsági Fővárosa cím viselése mellett a két település egyenként százmillió forint nyereményt is kap, hogy megvalósíthassa elképzeléseit.

A nyerteseket egy többfordulós pályázaton választják ki. A Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján szeptember 15-én válik nyilvánossá a pályázat és annak feltételei, a települések október 15-ig nevezhetnek. A jelentkezésben azt kell bemutatniuk, hogy milyen programokkal, akciókkal, kulturális vagy sportlehetőségekkel igyekeznek vonzóvá tenni településüket a fiatalok számára.

A jelentkezők közül az első fordulóban nyolc település jut majd tovább az élő televíziós műsorba, amelyet a nézők is követhetnek a közmédia csatornáin várhatóan novembertől.

A pályázatokat bíráló zsűriben Hankó Balázs miniszter, Brimo Widad, Magyarország 2024-es ifjúsági ENSZ-nagykövete, Varga Katalin Eszter paralimpikon, Ugron Zsolna író és Alin Nicuta, a 4S Street énekese foglal helyet.

Forrás: MTI

Borítókép: A Magyarország Ifjúsági Főváros 2026 tartott sajtótájékoztatón Budapesten, az A38 hajón 2025. szeptember 14-én. A címre, amelyet egy magyarországi és egy külhoni település viselhet majd 2026. január 1. és december 31. között, szeptember 15-től lehet pályázni. MTI/Kocsis Zoltán