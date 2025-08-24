Irodalmi pályázat dr. Buday László emlékére

A Csányi Alapítvány méltó módon kíván megemlékezni Magyarország fejlődését, valamint tudományos és kulturális gyarapodását kiemelkedő mértékben szolgáló elődeinkről.

Az Alapítvány Pécsi Közösségi Háza dr. Buday László statisztikusnak, a KSH korábbi igazgatójának egykori szülőháza. Ezért 2023-ban, dr. Buday László születésének 150. évfordulója alkalmából, a Központi Statisztikai Hivatallal (KSH), a Magyar Statisztikai Társasággal (MST) és a Honismereti Szövetséggel (HSZ) közösen hagyományteremtő tanulmánypályázatot hirdetett.

Az Alapítvány a fenti szervezetekkel együtt 2024-ben is meghirdette a Buday László-pályázatot, ahová a tanulmányokon kívül már novellákat is vártak a szervezők.

A tavalyi pályázat sikerét követően

ismét novellaírásra invitálja az általános iskola 7-8. osztályos és a középiskolai diákokat, valamint a felsőoktatásban tanuló hallgatókat (BA, osztatlan képzés).

Pályázni az alábbi témakörök egyikének szépirodalmi igényű, prózai feldolgozásával lehet:

1. Buday László kora, halálának 100. évfordulója kapcsán:

Az 1920-as évek Magyarországát megidéző történet.

2. Mi lenne, ha Buday László a jelenbe csöppenne?

Milyen élete, munkája lenne Buday Lászlónak a KSH-ban, ha a jelen korban élne.

Elsősorban fikciós írásokat várunk, de a korhűség betartására törekedni kell.

Terjedelem és formai követelmények:

– 5-10 ezer karakter (szóközökkel)

– Word formátum (doc, docx), 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus és normál sortáv, normál margótávolság (2,54 cm)

– A pályamunka tartalmazza a mű címét, szerző nevét, e-mail-címét, évfolyamát és iskolája nevét

Pályázati anyag beérkezésének határideje: 2025. szeptember 25., 23:59.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályaműveket a palyazatok@csanyialapitvany.hu e-mail-címre várjuk. A pályázatokat a szervezők a szerzők anonimizálása után továbbítják a zsűritagoknak, így azok elbírálása kizárólag az irodalmi értékük alapján történik.



Részletek: IDE KATTINTVA olvasható.

Forrás: ksh.hu