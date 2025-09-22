Külhoni fiatalok is pályázhatnak a Talentum Hungaricum ösztöndíjra

ATalentum Hungaricum mentorcsapatához idén három ikonikus művész is csatlakozik: Rúzsa Magdi, Pál István Szalonna és Aradi Mária. Ők olyan kiválóságok mellé érkeznek, mint Balázs János, Gubik Petra, Bacsó Kristóf és Berecz István. Idén is egy rendkívül erős, sokoldalú alkotó közösség várja a fiatal zenészeket és táncművészeket.

A programot a Nemzeti Tehetség Központ a Nemzeti Tehetség Program keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósítja meg.

A 2024/25-ös évadban a Talentum Hungaricum ösztöndíjasai több mint 30 fellépésen mutathatták meg tudásukat, köztük olyan rangos színpadokon, mint a Budapest Music Center, az A38 Hajó, a Cziffra Fesztivál, a Művészetek Völgye vagy a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál. A program fiataljai külföldön – többek között Bécsben, Stockholmban, Zágrábban és Manchesterben – is felléptek. Több Talentum Hungaricum mentorált részesült szakmai elismerésben; Horváth Szabolcs és Puporka Jenő Junior Prima Díjat kapott, Orbay Lilla a Petőfi Zenei Díj – Az év felfedezettje elismerésben részesült, míg Paládi Máté a Concorde Tehetség Díj kitüntetettje lett.

A Talentum Hungaricum nemcsak szakmai fejlődést kínál, hanem kulturális missziót is teljesít. A fiatal zenészek és táncosok egyszerre őrzik és újraértelmezik a magyar művészeti hagyományokat, miközben friss és innovatív formában mutatják be azokat a hazai és nemzetközi közönségnek.

A program különlegessége, hogy különböző műfajok találkoznak és hatnak egymásra. Ez a kreatív fúzió adja a Talentum Hungaricum egyedi szellemiségét, és hoz létre egy új, izgalmas művészi világot.

A 2025/26-os évadra szeptember 15. és október 19. között pályázhatnak a 16 és 26 év közötti magyar zenészek, valamint a 10 és 20 év közötti táncművészek, a határon túlról is.

Mit nyújt a program a mentoráltaknak?

6 hónap személyes mentorálást, folyamatos szakmai és emberi támogatást

10 hónapos ösztöndíjat, hogy az alkotásra koncentrálhassanak

professzionális stúdiófelvételeket

hazai és nemzetközi fellépési lehetőségeket

szakmai és menedzsment workshopokat

Az idei mentorcsapat:

Rúzsa Magdi – Prima Primissima, Máté Péter-, Artisjus-, Fonogram-díjas, MTV Music Awards és Petőfi Zenei Díjas énekesnő, dalszerző

– Prima Primissima, Máté Péter-, Artisjus-, Fonogram-díjas, MTV Music Awards és Petőfi Zenei Díjas énekesnő, dalszerző Gubik Petra – Junior Prima, Honthy, Kránitz Lajos és Petőfi Zenei Díjas színművész, előadóművész, dalszerző

– Junior Prima, Honthy, Kránitz Lajos és Petőfi Zenei Díjas színművész, előadóművész, dalszerző Pál István Szalonna – Liszt Ferenc-díjas magyar népzenész, érdemes kiváló művész. A Magyar Állami Népi Együttes Művészeti vezetője

– Liszt Ferenc-díjas magyar népzenész, érdemes kiváló művész. A Magyar Állami Népi Együttes Művészeti vezetője Balázs János – Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Prima- és Junior Prima díjas, érdemes művész, az MMA rendes tagja

– Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Prima- és Junior Prima díjas, érdemes művész, az MMA rendes tagja Bacsó Kristóf – Orszáczky- és Artisjus-díjas jazz szaxofonművész, zeneszerző, egyetemi docens

– Orszáczky- és Artisjus-díjas jazz szaxofonművész, zeneszerző, egyetemi docens Aradi Mária – Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjével, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett balettmester

– Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjével, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett balettmester Berecz István – Örökös Aranysarkantyús néptáncos, koreográfus, a Fonó Budai Zeneház művészeti vezetője

