Idén hetedik alkalommal hirdetik meg a Magyarország 365 fotópályázatot, melyre hat kategóriában lehet nevezni. A 2019-ben indított kezdeményezés célja hogy profi és amatőr fotográfusok alkotásain keresztül mutassuk be hazánk szépségeit, és mindazt, amire büszkék lehetünk.

Az alábbi kategóriákban várják a pályaműveket:

Állat- és növényvilágunk: növény- és állatvilágunk egyedi és sorozatfelvételei, drón- és makrófotók, víz alatti felvételek

Tájaink és kertjeink: hegyeinket, völgyeinket, folyóinkat és tavainkat, kertjeinket ábrázoló egyedi és sorozatfelvételek, drónfotók

Építészetünk és városaink: építészeti emlékeinket, műemlékeinket, korunk modern épületeit, városainkat, falvainkat, köztéri szobrainkat, épületek belső tereit és azokat díszítő alkotásokat megörökítő egyedi és sorozatfelvételek, drónfotók

Kultúránk és művészetünk: hazai színházi- és táncelőadások, koncertek egyedi és sorozatképei, műtermi és szabadtéri portrék

Sporteseményeink: sportesemények egyedi és sorozatfelvételei, amatőr és profi sportolóink életét bemutató felvételek

Közösségi élményeink: hazai közösségekben vagy közösségi eseményeken készült életképek, egyedi és sorozatfelvételek, önálló pillanatképek és streetfotók

A pályaműveket 7 tagú szakmai zsűri bírálja el.

A zsűri tagjai:

– Kaiser Ottó Balogh Rudolf díjas fotográfus, a zsűri elnöke

– Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus

– Haris László fotóművész, kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja

– Szalontai Ábel, Balogh Rudolf díjas fotográfus, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktori iskolájának vezetője

– Potyó Imre környezetkutató, nemzetközi pályázatokon díjazott természetfotós, 2025-ben az év természetfotósa, a 2020-as Magyarország 365 fotópályázat díjazottja

– Csörögi Dóra fotográfus, hazai és nemzetközi pályázatok sokszorosan díjazott alkotója

– Rizsavi Tamás fotográfus, a 2021-es Magyarország 365 fotópályázat közönségdíjasa

A szakmai zsűri értékes díjakkal ismeri el a legjobb alkotásokat. A szervezők és a lebonyolításban közreműködők ezen felül arra is törekednek, hogy a kiválasztott képeket minél szélesebb körben bemutassák, így például kiállításokon, kiadványokban, és online galériában.

A pályázati időszak 2025. szeptember 3-tól 2025. október 19-ig tart. Az eredményhirdetésre és díjátadóra várhatóan 2025 decemberében kerül sor.

Díjazás kategóriánként:

– 1. helyezett: 2 millió forint

– 2. helyezett: 1 millió forint

– 3. helyezett: 500 000 forint

– A zsűri egy különdíjat is átad, amelynek összege 2 millió forint.

Pályázati feltételek:

– A pályázaton magyar állampolgárok és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai, amatőr és hivatásos fotográfusok vehetnek részt. 18 év alatti pályázóknál szülői beleegyező nyilatkozat kell kitölteni.

– A benyújtott alkotásoknak eredeti tartalmaknak kell lenniük, csak saját, a pályázó által készített fotó nevezhető.

– Csak Magyarországon készült alkotásokkal lehet pályázni.

– A pályázót terheli annak felelőssége, hogy a fotón szereplő személyek hozzájárulásukat adták a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához.

– Korábbi, és más pályázatokon díjat nyert képek nem adhatók be. Egy pályázó maximum 25 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül, amelyek lehetnek egyedi fotók vagy legfeljebb 10 képből álló sorozatok.

– Egy kép nem szerepelhet több kategóriában, illetve nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként is.

– A sorozatok elbírálásakor a zsűri kihagyhat képeket, kiemelhet képet egyedi értékelésre, illetve átemelheti azokat más kategóriába.

– Manipulált képek nem indulhatnak a pályázaton, de nem számít manipulációnak a szokásos fotográfiai korrekció (színek, tónusok, fényerő beállítása).

– A képek maximum 20 MB méretűek lehetnek, JPG formátumban. A képtömörítési minőség 100%-os legyen.

Kérjük, hogy a sikeres pályázat benyújtása érdekében olvassa el a pályázat általános szerződési feltételeit és annak függelékeit a https://fotopalyazat.mo365.hu honlapon.

