Mese- és novellaíró pályázat

A Lassi Laurië szerkesztősége pályázatot hirdet J. R. R. Tolkien életéhez vagy műveihez kapcsolódó tematikus mese vagy novella írására.

A pályázaton indulhat bárki, aki nem vesz részt a pályázat szervezésében, lebonyolításában, elbírálásában. A pályázat anonim módon kerül elbírálásra, egy pályázó több pályaművet is benyújthat.

A pályaművel kapcsolatos elvárások:

– Terjedelem: kb. 3000-18 000 leütés

– Tematika: A pályamű egyértelműen, lényegét tekintve kapcsolódjon akár Középfölde történetéhez, akár J. R. R. Tolkien más fikciós műveihez, akár J. R. R. Tolkien életéhez, és tartsa tiszteletben ezek ismert elemeit.

– A pályamű legyen a pályázó korábban nem publikált saját szellemi terméke.

– A pályázatra magyar nyelvű alkotásokat várunk, fordítással a szerző és a fordító közös munkaként nevezhet.

A pályázás módja:

A pályaműveket e-mailben kell elküldeni lassi.szerkesztoseg@tolkien.hu e-mailcímre legkésőbb a pályázati határidő napján (2020. 10. 25.) éjfélig. Az e-mailhez a pályaművet szöveges dokumentum (doc, docx, odt, rtf, txt) fájlként kell csatolni. A fájlban csak maga a pályamű szerepeljen (címmel együtt), egyéb megjegyzés, az alkotó neve/művészneve ne! Az e-mail szövegében tüntesd fel azt a nevet, amelyet az eredményhirdetésnél, illetve az alkotás publikálásakor használjunk az alkotó megnevezéseként (ez lehet becenév vagy művésznév is, nem kötelező a hivatalos név: a szokásos forma a teljes név és becenév). Ha több alkotással is indulsz, akkor minden pályaművedet ugyanarról az e-mailcímről, ugyanazzal az alkotói névvel küldd be! (14-18 év közötti pályázók esetén a pályamű beküldéséhez szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása, 14 év alatti pályázó esetén pedig kérjük, hogy a törvényes képviselő küldje be a pályaművet a pályázó nevében.)

A résztvevő (illetve törvényes képviselője) a pályamű beküldésével elfogadja a pályázati kiírásban foglaltakat, és hozzájárul, hogy a Magyar Tolkien Társaság a beküldött pályaművet térbeli és időbeli korlátozás nélkül térítésmentesen felhasználja termékein és kiadványaiban. A pályázat lezárása után az e-mailben megadott nevet vagy művésznevet az alkotóként való megnevezés jogának biztosítása céljából időbeli korlátozás nélkül megőrizzük az alkotások mellett.

Kérjük, hogy a pályamű beküldésekor az e-mailben egyértelműen nyilatkozz arról, hogy az e-mailcímedet a neved és az alkotásod mellett megőrizhetjük-e a mű esetleges későbbi publikálásával kapcsolatos kommunikáció céljából! (Amennyiben nem járulsz hozzá az e-mailcím megőrzéséhez, nem tudunk tájékoztatni a mű publikálása esetén.)

Határidő: 2020. október 25. (vasárnap)

A pályázat értékelése:

A pályaműveket a szerkesztőség által felkért zsűri anonim módon fogja elbírálni, és legjobb belátása szerint első, második, harmadik helyezést, illetve különdíjat ítélhet oda. Eredményt várhatóan a Lassi Laurië következő számában hirdetünk, a díjak átadására a következő Tolkien Napon vagy más hasonló rendezvényen kerülhet sor.

A pályázat első (vagy első három) helyezettjének díja a Magyar Tolkien Társaság kiadványait tartalmazó ajándékcsomag. A zsűri fenntartja a jogot, hogy ne hirdessen első helyezettet. A legjobb pályaműveket publikáljuk a Lassi Laurië magazinban és/vagy a Tolkien.hu portálon.

A pályázat eredményéről a pályamű beküldésekor használt e-mailre válaszolva küldünk tájékoztatást.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel nyugodtan keressetek meg minket a lassi.szerkesztoseg@tolkien.hu e-mail címen.

https://www.tolkien.hu/mtt/item/3268-mese-novella-palyazat

Forrás: pafi.hu