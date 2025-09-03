Angol és német nyelvtanfolyamok indulnak a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja 2025. október 4-től 80 órás nyelvtanfolyamokat indít a Rákóczi-főiskola bázisán kezdő és haladó szinten angol és német nyelvből.

A tanfolyam célja, hogy segítse a résztvevőket nyelvtudásuk fejlesztésében, legyen szó munkavállalásról, tanulmányokról vagy mindennapi kommunikációról.

A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezők létszáma nyelvenként és szintenként eléri a 10 főt.

Jelentkezni 2025. augusztus 13. és szeptember 15. között lehet, kizárólag az alábbi linken:

https://forms.gle/wbpzbGJupR2jC3EVA

A foglalkozásokra szombatonként 08.00 és 12.00 óra között kerül sor.

A képzés elvégzéséről a résztvevők kétnyelvű (magyar-ukrán) tanúsítványt kapnak.

Részletes tájékoztatót a Főiskola Felnőttképzési Központjában kaphatnak munkanapokon 8.00-16.00 óra között az alábbi e-mail-címen: felnottkepzesikozpont2023@gmail.com.

Várjuk a jelentkezőket minden korosztályból!

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Felnőttképzési Központja