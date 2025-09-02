Októbertől lehet jelentkezni a NEA jövő évi pályázataira

A mai nappal megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap 2026. évi pályázati kiírásai.

A pályázatok célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.

A Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Szalay-Bobrovniczky Vince ma, a Budapesten tartott sajtótájékoztatóján kiemelte,

a Nemzeti Együttműködési Alap keretösszege minden eddiginél magasabb, 16,042 milliárd forint.

Ismertetése szerint a NEA-n belül az összevont pályázati kiírásban az igényelhető összeg pályázati kategóriától függően 400 ezer és 5 millió forint között van. Az összevont támogatás esetében a civil szervezet éves bevétele nem haladhatja meg a 75 millió forintot.

Az egyszerűsített pályázati kiírás esetében az igényelhető összeg minimum 100 ezer és maximum 400 ezer forint között mozog, illetve a szervezet éves bevételi értékhatára 7 millió forint.

A pályázatok beadási időszakai

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2026.” című kiírásra 2025. október 6. 10.00 és 2025. november 5. 14.00 között lehet pályázni.

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2026.” című pályázati kiírás tekintetében 2025. október 20. 10.00 és 2025. november 19. 14.00 között adható be pályázat.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) lehet benyújtani.

A pályázati kiírások és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek a https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html, illetve a www.bgazrt.hu oldalakon.

Határon túli szervezetek is pályázhatnak

A határon túli civil szervezetek mind az öt kollégiumban (Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégiuma, Közösségi Környezet Kollégiuma, Nemzeti Összetartozás Kollégiuma, Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma, Új Nemzedék Kollégiuma) önállóan csak az összevont pályázati kategóriában pályázhatnak szakmai programjaiknak és működési költségeiknek támogatására, feltéve, hogy társpályázóként korábban már a támogatás kedvezményezettjei voltak.

Egy pályázó szervezet csak egy kollégium összevont pályázati kiírására, azon belül is egy kategóriára nyújthat be pályázatot. Az összevont kategórián belül a pályázóknak el kell dönteniük, hogy csak a működésükhöz vagy a működésükhöz és a szakmai tevékenységükhöz is igényelnek támogatást.

Egy pályázó alapesetben egyetlen pályázatot nyújthat be. Ez alól akkor van kivétel, ha egy magyarországi szervezet egy határon túli partnerszervezettel együttesen pályázik. Valamennyi NEA kollégiumban lehetőség van arra, hogy a szervezetek az önálló pályázatuk mellett egy külhoni magyar szervezettel együttes pályázatot nyújtsanak be az összevont kategóriában.

A regisztrációt és a pályázatok benyújtását az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület – B.-A.-Z. Megyei Civil Központ, Salgótarjánban a Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ; Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, Komárom-Esztergom megyében a Majki Népfőiskolai Társaság, Győr-Moson-Sopron megyében a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Pest megyében az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány on-line és személyes tanácsadással is segíti.

Kérdéseikkel fordulhatnak a Szövetség a Közös Célokért irodáinak munkatársaihoz. Kérjük, a pályázókat, hogy amennyiben személyes tanácsadást kívánnak igénybe venni, egyeztessenek időpontot.

Forrás: BGA/MTI