Sorell egy különleges lény. Földanya álmodta meg őt, hogy segítsen nekünk visszatalálni a szeretethez, a figyelemhez és a természethez. De van egy titok: még senki sem látta igazán!

Most eljött az idő, hogy te rajzold meg Sorellt, a világ rendjének őrzőjét!



Ahogyan te elképzeled, ahogyan te látod, amikor becsukod a szemed, és elindulsz a képzeleted útján.

Határidő:

Beküldés: 2025. december 10.

Eredményhirdetés: 2025. december 17.