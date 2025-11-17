Rajzold meg Sorellt, a világ rendjének őrzőjét!
Sorell egy különleges lény. Földanya álmodta meg őt, hogy segítsen nekünk visszatalálni a szeretethez, a figyelemhez és a természethez. De van egy titok: még senki sem látta igazán!
Most eljött az idő, hogy te rajzold meg Sorellt, a világ rendjének őrzőjét!
Ahogyan te elképzeled, ahogyan te látod, amikor becsukod a szemed, és elindulsz a képzeleted útján.
Határidő:
Beküldés: 2025. december 10.
Eredményhirdetés: 2025. december 17.
További részletek:Gyerekrajz pályázat
https://meskete.hu/blog/gyerekrajz-palyazat-rajzold-meg-sorellt-a-vilag-rendjenek-orzojet/269
Illusztrátor / grafikus pályázat
https://meskete.hu/blog/palyazati-felhivas-sorell-a-vilag-rendjenek-orzoje/268