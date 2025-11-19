Répás Zsuzsanna Ösztöndíj Program

Az Edutus Egyetem – a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával – meghirdeti a Répás Zsuzsanna Ösztöndíj Programot a magyarországi, valamint a szomszédos országokban működő felsőoktatási intézményekben 4. és 5. évfolyamon, illetve MSc képzésben tanuló hallgatók, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktori abszolutóriummal rendelkezők, illetve doktorjelöltek számára.

A pályázat célja, hogy egy ösztöndíjprogram keretében kerüljön sor a 2023-ban elhunyt Répás Zsuzsanna államtitkár asszony életművének és látásmódjának megismertetésére az egész Kárpát-medence fiatalságával. E cél érdekében az ösztöndíjasok nemzetpolitikai tárgyú kutatást folytatnak és tanulmányt készítenek, főként – de nem kizárólag – a szomszédságpolitika, identitáspolitika, kulturális kérdések, jogvédelem, támogatáspolitika, többségi állammal vagy anyaországgal való viszony, kapcsolattartási fórumok, demográfiai adatok feldolgozása, diaszpóra-kutatás, oktatás- és nyelvpolitika területén. Az elkészült tanulmányok értékelését a program Bíráló Bizottsága végzi. A bírálat során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a vizsgált témát eredeti nézőpontból, valamint a legfrissebb tudományos megközelítések és módszerek alkalmazásával dolgozzák fel.

A lehetséges ösztöndíjas keret: 5 fő

Az ösztöndíjas feladatai:

Kutatási terv összeállítása a pályázat céljában megjelölt nemzetpolitikai tárgykörök egyikében; a kutatási terv alapján nemzetpolitikai tárgyú tanulmány, kutatási munka elkészítése a támogatási időszak végére (legalább 1 szerzői ív); a támogatási időszak kb. feléig egy előrehaladási jelentés elkészítése (legalább 1500 karakter); kötelező részvétel az ösztöndíj programhoz kapcsolódó rendezvényeken; a kutatás eredményének prezentálása workshop keretében; az ösztöndíjjal összefüggő adminisztrációs feladatok elvégzése.

Elvárásaink:

A nemzetpolitika szélesen vett területe iránti érdeklődés; határozott fellépés, jó kapcsolatteremtő képesség, rugalmasság, céltudatosság, terhelhetőség; továbbfejlődésre, tanulásra való fogékonyság; felsőoktatási képzésein legalább öt lezárt félév; magyar állampolgárság VAGY külhoni magyar származás.

Amit kínálunk:

A 2026. január 15 – 2026. július 15. közötti kutatási időszakban havi 120 000 Ft/fő (összesen 720 000 Ft) ösztöndíj; egyszeri, legfeljebb 110 000 Ft/fő értékű, terepgyakorlattal kapcsolatos költségtérítés (utazási és szállásköltség); tutori szakmai támogatás; az ösztöndíjasok kutatási eredményeiket a kutatási időszak végén – tervezetten 2026. július 4-e körül, Répás Zsuzsanna születésnapjához közeli időpontban – rendezendő workshop keretében mutatják be a Bíráló Bizottság tagjai és a meghívottak számára; a workshopot követően a Bíráló Bizottság dönt a legjobb pályamunka kiválasztásáról, és szerzőjét az ösztöndíjon felül 200 ezer Ft különdíjban részesítheti; a Bíráló Bizottság által erre javasolt és a szerkesztők szerint megfelelő tanulmány(ok)nak megjelenési lehetőséget ajánlunk fel a Kisebbségi Szemle című tudományos periodikában.

Kötelezően csatolandó mellékletek, igazolások:

szakmai önéletrajz legalább öt lezárt félévet igazoló leckekönyv egyszerű másolata kutatási téma pontos megjelölése, illetve kifejtése minimum 1, maximum 2 oldal terjedelemben

Csatolható mellékletek:

tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) igazolása nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása

Pályázatok benyújtásának határideje: 2025. december 15.

Pályázatok elbírálása a 3 tagú szakmai bírálóbizottság által: 2026. január 5.

Pályázók szóbeli meghallgatása online formában: 2026. január 5-14. között

A támogatott pályázatot követően az ösztöndíj megkezdésének további feltétele:

Kutatási terv elfogadása a Bíráló Bizottság által.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely hiánypótlásként csatolandó a pályázathoz.

A pályázatokról a döntést a Bíráló Bizottság hozza meg a jelöltek személyes meghallgatása után, a pályázati határidő lejártát követően.

A pályázati elbírálás eredményéről a nyertes pályázót elektronikus levélben értesíti az Egyetem. A Bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.

Az ösztöndíjas pályázóval az Egyetem szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit.

A pályázaton ösztöndíjat nyert ösztöndíjas a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.

Kizárható az a pályázó, aki valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

A pályázatokat e-mailben az alábbi címen várjuk: repasosztondij@gmail.com

Kérdés esetén kérjük, szintén erre az e-mail címre írjon.

Forrás: edutus.hu