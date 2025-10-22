Saját mesével is lehet jelentkezni a Csukás Meserádió őszi pályázatára

Szülők, nagymamák, pedagógusok, több óvó néni – és egy óvó bácsi is jelentkezett – a Csukás Meserádió friss pályázatára. A Legmesésebb Mesélő című felhívás részleteiről Gubik Petra, a csatorna hangja mesélt a Duna Család-barát magazinjában.

A Junior Prima és Petőfi Zenei Díjas előadóművész színházi előadások és koncertfellépések mellett nemes feladatot vállalt magára azzal, hogy Magyarország első gyerekeknek szóló rádiójának csatornahangja lett. A tavaly ősz óta létező Csukás Meserádió rövid idő alatt a közmédia portfóliójának kiemelkedő tagja lett: 24 órás mesés műsorkínálata és a benne megszólaló kiváló művészek által mára sok magyar család kedvencévé vált.

„Szerintem egy mese akkor működik, ha leköti a figyelmet. Akár olyannyira, hogy szó szerint tátva felejti a hallgató a száját. Fontos az élvezetteljes előadásmód, a különböző hangulatfestő eszközök és a követhető történet és az érdekes karakterek. Legújabb pályázatunkban azt a mesélőt keressük, akinek van egy jó meséje és birtokában van ezeknek a képességeknek: az éteren keresztül is tartalmas meseélményt tud adni a gyerekeknek” – fogalmazott a Duna Család-barát magazinjában Gubik Petra, akit elkísért a beszélgetésre Korcsog Laura, a csatorna műsorvezetője. Izgatottan számolt be róla, milyen sok hallgatót megmozgatott A Legmesésebb Mesélő pályázat.

„November 13-ig várjuk még a pályázatokat, hanganyagként, szöveges leirattal együtt. Eddig úgy tűnik, többségben vannak azok, akik saját mesét mondanak. Alig több, mint egy hete hirdettük meg a lehetőséget, de már az első óvó bácsi pályázónk is megérkezett” – osztotta meg Korcsog Laura, a Csukás Meserádió és az M2 Petőfi TV műsorvezetője.

A pályázati felhívásra elsősorban kisgyermeknevelők, dajkák, pedagógusok jelentkezését várják, de szülők és nagyszülők is elküldhetik meséiket hangfájlként (MP3 vagy WAV formátumban) a csukasmeseradio@mtva.hu e-mail címre. A pályaművek közül a legjobbakat szakmai zsűri választja ki, a díjazottakat november 30-ig e-mailben értesítik. Az első, második és harmadik helyezett az óvodai, iskolai csoportjával, osztályával együtt, míg a különdíjas(ok) a családjukkal közösen részt vehetnek a Csukás Meserádió Mikulás-rendezvényén december 8-án a Művészetek Palotájában. De ez még nem minden, a legszebben mesélők meghívást kapnak a Csukás Meserádió stúdiójába, továbbá a rádióban is hallható lesz pályaművük. A kiírás részletei megtalálhatók a https://mediaklikk.hu/csukas weboldalon.

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek – elérhető a www.csukasmeseradio.hu oldalon, illetve IOS és Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is.