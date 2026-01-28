Új táncosokat keres a Kárpátalja Táncegyüttes

Felvételt hirdet a Kárpátalja Táncegyüttes: az együttes 20–40 év közötti férfi és női táncosok jelentkezését várja, akik elhivatottságot éreznek a magyar néptánc iránt, és nyitottak a néptánc színházi megjelenítési formái felé.

A Kárpátalja Táncegyüttes meghatározó szereplője a kárpátaljai magyar kulturális életnek. Repertoárjukban a hagyományos magyar néptánc mellett hangsúlyos szerepet kapnak az igényes, színpadi feldolgozások, amelyek itthon és külföldön egyaránt nagy sikert aratnak.

A felvétel feltételei között szerepel a néptáncegyüttesben szerzett szakmai múlt, vagy táncművészeti szakgimnáziumban megszerzett ismeretek. Elvárás az improvizációs készség a magyar néptánc valamely tájegységének táncanyagából, a megfelelő szintű énektudás, valamint előnyt jelent a más mozgásformákban és technikákban szerzett jártasság is.

A jelentkezőktől fényképes önéletrajzot várnak, a további részletes információkat e-mailben küldik meg az érdeklődőknek. A jelentkezési határidő február 20.

Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet:

karpataljatancegyuttes@gmail.com

Kárpátalja.ma