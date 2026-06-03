Ideiglenesen kialudt Szarajevó örök lángja

Hosszú évek óta először ideiglenesen kialudt Szarajevó egyik legismertebb jelképe, az Örök láng (Vjecna vatra), mert megkezdődtek a műemlék felújítási munkálatai – számolt be róla szerdán a Dnevni Avaz című napilap az internetes oldalán.

A szarajevói önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok költsége meghaladja a 105 ezer konvertibilis márkát (mintegy 19 millió forint).

A felújítás során korszerűsítik a gázellátó rendszert, helyreállítják a sérült kő- és fémburkolatokat, valamint megtisztítják az emlékművet.

Az örök lángot 1946. április 6-án avatták fel, pontosan egy évvel azután, hogy a partizán erők felszabadították Szarajevót a náci Németország és a Független Horvát Állam négyéves megszállása alól. Az emlékművet Juraj Neidhardt neves építész tervezte, és a város központjában, a sétálóutca és az egyik legforgalmasabb út találkozásánál található.

A folyamatosan égő láng a második világháború katonai és polgári áldozatainak, valamint Szarajevó felszabadítóinak állít emléket.

Szimbolikus jelentése szerint a szabadságért harcolók emléke soha nem halványulhat el. Az emlékmű mára nemcsak a második világháború emlékhelye, hanem a város egyik legfontosabb találkozási pontja, turistalátványossága, valamint a település és a helyiek identitásának a része lett.

A szarajevóiak minden év április 6-án, a város napján virágokat helyeznek el az emlékműnél. Az elmúlt évtizedekben az örök láng a boszniai főváros későbbi tragédiáinak, köztük az 1992 és 1996 közötti ostrom áldozatainak emlékezetével is összekapcsolódott.

A városvezetés szerint a felújítás ideje alatt a lángot biztonsági okokból kellett eloltani. A várhatóan 40 napig tartó munkálatok befejezése után ismét fellobban majd. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy az emlékmű történelmi és szimbolikus jelentősége miatt kiemelt figyelmet fordítanak annak megőrzésére.

Forrás: MTI

(Nyitókép: iStock)

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