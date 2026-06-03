Betelt az egyik ungvári temető

Megtelt az ungvári Barvinok (Börvinges) temető, így a városvezetés új temetkezési területek kijelöléséről kezdett egyeztetéseket a szomszédos önkormányzatokkal. Az illetékes városi infrastruktúra-fejlesztési osztály szerint a sírkert gyakorlatilag elérte befogadóképességének határát, ezért felmerült annak hivatalos lezárása is.

Az önkormányzat jelenleg az Onokóc és Homok közösségekkel tárgyal egy új temető létesítésére alkalmas földterület biztosításáról. A tervek szerint egy 10–15 hektáros területre lenne szükség, amely a következő két évtized temetkezési igényeit is képes lenne kiszolgálni. A megfelelő víz- és villamosenergia-ellátás szintén alapvető feltétel.

Az új temető kijelöléséig az elhunyt ungváriakat az Alsódomonya (Domanince) temetőjében helyezik végső nyugalomra.

A helyiek szerint a Barvinok temető már hosszabb ideje túlzsúfolt. Beszámolóik alapján új sírhelyeket olykor a közlekedőutak mentén alakítanak ki, miközben számos régebbi sír gondozatlan állapotban van. A kialakult helyzet rávilágít arra, hogy a gyorsan növekvő város számára egyre sürgetőbbé vált a temetkezési infrastruktúra bővítése.

A pmg.ua nyomán.

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