Görögsaláta

Bursza Krisztina Receptek

A görögsaláta az egyik legismertebb mediterrán fogás, amely egyszerű alapanyagaival és friss ízvilágával hódít. A lédús paradicsom, a ropogós uborka, a sós feta sajt és az olívabogyó tökéletes harmóniát alkot, így a saláta önmagában könnyű ebédként, de grillezett húsok vagy halak mellé köretként is kiváló választás. A hagyományos görög változat – a horiatiki – salátalevelet nem tartalmaz, a hangsúly a friss zöldségeken és a minőségi olívaolajon van.

Recept nyomtatása
Összesen 15 jegyzőkönyv
Étkezés Saláta
Konyha görög
Adag 4

Alapanyagok
  

  • 4 db nagyobb, érett paradicsomfrissen őrölt fekete bors ízlés szerint
  • 1 db kígyóuborka
  • 1 db lilahagyma
  • 1 db paprika
  • 20 dkg feta sajt
  • 15 szem olívabogyó
  • 4 ek extra szűz olívaolaj
  • 1 tk szárított oregánó
  • ízlés szerint
  • őrölt fekete bors ízlés szerint
  • 1 tk szárított majoránna
  • citromlé ízlés szerin

Leírás
 

  • A paradicsomot nagyobb darabokra vágjuk, az uborkát felkarikázzuk vagy felkockázzuk.
  • A lilahagymát vékony félkarikákra szeleteljük, a paprikát csíkokra vágjuk.
  • A zöldségeket egy nagy tálba tesszük, majd hozzáadjuk az olívabogyót.
  • A feta sajtot kockákra vágjuk.
  • Az olívaolajat összekeverjük a citromlével, majd a salátára locsoljuk.
  • Megszórjuk oregánóval, majoránnával, ízlés szerint sóval és borssal, végül óvatosan összeforgatjuk.

Megjegyzések

A görögsaláta igazi titka a kiváló minőségű alapanyagokban rejlik. Nyáron érdemes napérlelte paradicsomot használni, a feta sajtot pedig közvetlenül tálalás előtt hozzáadni. Friss pitakenyérrel vagy grillezett csirkemellel teljes értékű, könnyű fogást kapunk.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →