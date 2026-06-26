A görögsaláta az egyik legismertebb mediterrán fogás, amely egyszerű alapanyagaival és friss ízvilágával hódít. A lédús paradicsom, a ropogós uborka, a sós feta sajt és az olívabogyó tökéletes harmóniát alkot, így a saláta önmagában könnyű ebédként, de grillezett húsok vagy halak mellé köretként is kiváló választás. A hagyományos görög változat – a horiatiki – salátalevelet nem tartalmaz, a hangsúly a friss zöldségeken és a minőségi olívaolajon van.

Recept nyomtatása Összesen 15 jegyzőkönyv perc Étkezés Saláta Konyha görög Adag 4 fő Alapanyagok 4 db nagyobb, érett paradicsomfrissen őrölt fekete bors ízlés szerint

1 db kígyóuborka

1 db lilahagyma

1 db paprika

20 dkg feta sajt

15 szem olívabogyó

4 ek extra szűz olívaolaj

1 tk szárított oregánó

só ízlés szerint

őrölt fekete bors ízlés szerint

1 tk szárított majoránna

citromlé ízlés szerin Leírás A paradicsomot nagyobb darabokra vágjuk, az uborkát felkarikázzuk vagy felkockázzuk.

A lilahagymát vékony félkarikákra szeleteljük, a paprikát csíkokra vágjuk.

A zöldségeket egy nagy tálba tesszük, majd hozzáadjuk az olívabogyót.

A feta sajtot kockákra vágjuk.

Az olívaolajat összekeverjük a citromlével, majd a salátára locsoljuk.

Megszórjuk oregánóval, majoránnával, ízlés szerint sóval és borssal, végül óvatosan összeforgatjuk. Megjegyzések A görögsaláta igazi titka a kiváló minőségű alapanyagokban rejlik. Nyáron érdemes napérlelte paradicsomot használni, a feta sajtot pedig közvetlenül tálalás előtt hozzáadni. Friss pitakenyérrel vagy grillezett csirkemellel teljes értékű, könnyű fogást kapunk.

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