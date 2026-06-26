Görögsaláta
A görögsaláta az egyik legismertebb mediterrán fogás, amely egyszerű alapanyagaival és friss ízvilágával hódít. A lédús paradicsom, a ropogós uborka, a sós feta sajt és az olívabogyó tökéletes harmóniát alkot, így a saláta önmagában könnyű ebédként, de grillezett húsok vagy halak mellé köretként is kiváló választás. A hagyományos görög változat – a horiatiki – salátalevelet nem tartalmaz, a hangsúly a friss zöldségeken és a minőségi olívaolajon van.
Alapanyagok
- 4 db nagyobb, érett paradicsomfrissen őrölt fekete bors ízlés szerint
- 1 db kígyóuborka
- 1 db lilahagyma
- 1 db paprika
- 20 dkg feta sajt
- 15 szem olívabogyó
- 4 ek extra szűz olívaolaj
- 1 tk szárított oregánó
- só ízlés szerint
- őrölt fekete bors ízlés szerint
- 1 tk szárított majoránna
- citromlé ízlés szerin
Leírás
- A paradicsomot nagyobb darabokra vágjuk, az uborkát felkarikázzuk vagy felkockázzuk.
- A lilahagymát vékony félkarikákra szeleteljük, a paprikát csíkokra vágjuk.
- A zöldségeket egy nagy tálba tesszük, majd hozzáadjuk az olívabogyót.
- A feta sajtot kockákra vágjuk.
- Az olívaolajat összekeverjük a citromlével, majd a salátára locsoljuk.
- Megszórjuk oregánóval, majoránnával, ízlés szerint sóval és borssal, végül óvatosan összeforgatjuk.
Megjegyzések
A görögsaláta igazi titka a kiváló minőségű alapanyagokban rejlik. Nyáron érdemes napérlelte paradicsomot használni, a feta sajtot pedig közvetlenül tálalás előtt hozzáadni. Friss pitakenyérrel vagy grillezett csirkemellel teljes értékű, könnyű fogást kapunk.
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