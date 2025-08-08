Kakaós-barackos süti – egyszerű nyári desszert
Megérkezett a barackszezon, és kihagyhatatlan, hogy ebből a lédús, illatos nyári gyümölcsből ne készítsünk valami igazán finomat. Ez a gyors kevert süti nemcsak ízletes, de annyira egyszerű, hogy akár kezdők is bátran belevághatnak.
A barack sokoldalú gyümölcs: nemcsak a tetejét díszíthetjük vele, hanem apróra vágva a tésztába is keverhetjük. Ez az alaprecept ráadásul könnyen variálható más idénygyümölcsökkel is: meggyel, málnával, körtével vagy akár áfonyával.
Alapanyagok
- 300 g liszt
- 250 g cukor
- 120 g vaj
- 2,5 dl tej
- 3 db tojás
- 3 db barack
- 3 ek kakaó
- 1 csomag sütőpor
- 1 csomag vaníliáscukor
Leírás
- A tojásokat üssük egy nagy keverőtálba, majd keverjük habosra a cukorral és a vaníliás cukorral.
- A vajat olvasszuk meg, és öntsük hozzá a tojásos masszához, majd adjuk hozzá a tejet is.
- Fokozatosan adagolva, kevergetés mellett adjuk hozzá a sütőport, a kakaót és a lisztet. Dolgozzuk össze sima, csomómentes tésztává.
- Egy közepes méretű tepsit vagy tortaformát béleljünk ki sütőpapírral, majd kenjük ki vajjal. Ezután öntsük bele a kakós masszát.
- A barackokat szeleteljük fel, és ízlés szerint tegyünk belőlük a tésztába is, a tetejét pedig díszítsük ki velük.
- Előmelegített sütőben, 170 °C-on süssük 35–45 percig. Tűpróbával ellenőrizzük: ha a beleszúrt tű tisztán jön ki, a sütemény elkészült.
Megjegyzések
Más gyümölccsel is kipróbálható – például meggyel különösen finom. Egy csipet fahéj vagy reszelt citromhéj is feldobja az ízét. Jó étvágyat!