Kakaós-barackos süti – egyszerű nyári desszert

Bursza Krisztina Receptek

Megérkezett a barackszezon, és kihagyhatatlan, hogy ebből a lédús, illatos nyári gyümölcsből ne készítsünk valami igazán finomat. Ez a gyors kevert süti nemcsak ízletes, de annyira egyszerű, hogy akár kezdők is bátran belevághatnak.

A barack sokoldalú gyümölcs: nemcsak a tetejét díszíthetjük vele, hanem apróra vágva a tésztába is keverhetjük. Ez az alaprecept ráadásul könnyen variálható más idénygyümölcsökkel is: meggyel, málnával, körtével vagy akár áfonyával.

Összesen 1 hour
Étkezés Desszert
Konyha Magyar
Adag 12 szelet

Alapanyagok
  

  • 300 g liszt
  • 250 g cukor
  • 120 g vaj
  • 2,5 dl tej
  • 3 db tojás
  • 3 db barack
  • 3 ek kakaó
  • 1 csomag sütőpor
  • 1 csomag vaníliáscukor

Leírás
 

  • A tojásokat üssük egy nagy keverőtálba, majd keverjük habosra a cukorral és a vaníliás cukorral.
  • A vajat olvasszuk meg, és öntsük hozzá a tojásos masszához, majd adjuk hozzá a tejet is.
  • Fokozatosan adagolva, kevergetés mellett adjuk hozzá a sütőport, a kakaót és a lisztet. Dolgozzuk össze sima, csomómentes tésztává.
  • Egy közepes méretű tepsit vagy tortaformát béleljünk ki sütőpapírral, majd kenjük ki vajjal. Ezután öntsük bele a kakós masszát.
  • A barackokat szeleteljük fel, és ízlés szerint tegyünk belőlük a tésztába is, a tetejét pedig díszítsük ki velük.
  • Előmelegített sütőben, 170 °C-on süssük 35–45 percig. Tűpróbával ellenőrizzük: ha a beleszúrt tű tisztán jön ki, a sütemény elkészült.

Megjegyzések

Más gyümölccsel is kipróbálható – például meggyel különösen finom. Egy csipet fahéj vagy reszelt citromhéj is feldobja az ízét.
Jó étvágyat!
 

