Kakaós-barackos süti – egyszerű nyári desszert

Megérkezett a barackszezon, és kihagyhatatlan, hogy ebből a lédús, illatos nyári gyümölcsből ne készítsünk valami igazán finomat. Ez a gyors kevert süti nemcsak ízletes, de annyira egyszerű, hogy akár kezdők is bátran belevághatnak.

A barack sokoldalú gyümölcs: nemcsak a tetejét díszíthetjük vele, hanem apróra vágva a tésztába is keverhetjük. Ez az alaprecept ráadásul könnyen variálható más idénygyümölcsökkel is: meggyel, málnával, körtével vagy akár áfonyával.

Recept nyomtatása Összesen 1 hour hr Étkezés Desszert Konyha Magyar Adag 12 szelet Alapanyagok 300 g liszt

250 g cukor

120 g vaj

2,5 dl tej

3 db tojás

3 db barack

3 ek kakaó

1 csomag sütőpor

1 csomag vaníliáscukor Leírás A tojásokat üssük egy nagy keverőtálba, majd keverjük habosra a cukorral és a vaníliás cukorral.

A vajat olvasszuk meg, és öntsük hozzá a tojásos masszához, majd adjuk hozzá a tejet is.

Fokozatosan adagolva, kevergetés mellett adjuk hozzá a sütőport, a kakaót és a lisztet. Dolgozzuk össze sima, csomómentes tésztává.

Egy közepes méretű tepsit vagy tortaformát béleljünk ki sütőpapírral, majd kenjük ki vajjal. Ezután öntsük bele a kakós masszát.

A barackokat szeleteljük fel, és ízlés szerint tegyünk belőlük a tésztába is, a tetejét pedig díszítsük ki velük.

Előmelegített sütőben, 170 °C-on süssük 35–45 percig. Tűpróbával ellenőrizzük: ha a beleszúrt tű tisztán jön ki, a sütemény elkészült. Megjegyzések Más gyümölccsel is kipróbálható – például meggyel különösen finom. Egy csipet fahéj vagy reszelt citromhéj is feldobja az ízét. Jó étvágyat!

