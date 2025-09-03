Húsgombóc tojás nélkül, szaftos mártással

A húsgombóc mindig is a magyar konyha egyik kedvence volt: egyszerre ízletes, laktató és számtalan módon variálható étel. Ez a változat azonban egy különleges csavarral készül, hiszen tojás nélkül készítjük, így a húsgombócok állaga könnyedebb, mégis tökéletesen tartják formájukat a főzés során. A titok a megfelelő arányú zsemlemorzsában és a rövid pihentetésben rejlik, amely lehetővé teszi, hogy a fűszerek ízei szépen összeérjenek, és minden egyes falat igazi ízorgiát nyújtson.

A recept különlegessége továbbá a szaftos, gazdag mártás, amely a húsgolyókat körülöleli. A tejföl lágy krémességet biztosít, miközben a kukoricakeményítő gondoskodik arról, hogy a mártás tökéletesen sűrű és szaftos legyen, anélkül, hogy túl nehézzé válna.

Ez a húsgombóc nemcsak hétköznapokra, hanem különleges alkalmakra is tökéletes választás.

Recept nyomtatása Étkezés Főétel Konyha Magyar Adag 6 fő Alapanyagok 50 dkg daráltsertéshús

2 fej vöröshagyma

1 fej lilahagyma

4 gerezd fokhagyma

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

kömény ízlés szerint

majoránna ízlés szerint

bazsalikom ízlés szerint

4 ek zsemlemorzsa

2 ek tej

olívaolaj

2 ek pirospaprika

2 dl víz

40 dkg tejföl

1 ek kukoricakeményítő Leírás A darált húst egy nagyobb tálba tesszük.

A vörös- és lilahagymát felaprítjuk, és a felét hozzáadjuk a húshoz. Majd 2 fokhagymagerezdet is belereszelünk.

Ezután ízlés szerint fűszerezzük sóval és borssal, majd hozzáadjuk a zsemlemorzsát és a tejet.

Majd alaposan összedolgozzuk a masszát.

Ha ragacsosnak érezzük, kevés zsemlemorzsával javíthatunk az állagon. Ha túl kemény, pár csepp vizet adhatunk hozzá. A keveréket pihentessük legalább 10-15 percig, hogy az ízek összeérjenek.

Vizes kézzel diónyi méretű golyókat formázunk a masszából. Ha nagyobb gombócokat szeretnénk, ügyeljünk arra, hogy tovább kell majd főzni őket.

A húsgolyókat forró, enyhén olajozott serpenyőben pirítsuk körbe. Amikor minden oldalról megpirult, én öntöttem alá 1 dl vizet, majd fedő alatt tovább pirítottam. Amikor elfőtt a víz, megfordítottam a húsgombócokat, és ismét öntöttem alá egy kevés vizet. Miután elfőtt a víz, 10 percig pihentettem, hogy a húsgolyók elkészüljenek. Ezután szedjük ki tányérra, és tegyük félre.

Ugyanabban a serpenyőben elkészíthetjük a szaftos mártást.

A maradék hagymát kevés olívaolajon megpároljuk. Majd hozzáadjuk a pirospaprikát, egyet keverünk rajta, és felöntjük kevés vízzel. Amikor visszaforrt, még kétszer megismételjük ezt a folyamatot, így kapjuk meg a szaftot.

Ezután a tejfölhöz adunk egy kevés levet a mártásból, csomómentesre keverjük, majd beleöntjük a serpenyőbe, és tetszés szerint ízesítjük sóval, borssal, köménnyel, majoránnával, bazsalikommal.

Megvárjuk, míg felforr, és beletesszük a húsgolyókat.

Fedő alatt, alacsony lángon, néhányszor megkeverve 15-20 percig főzzük.

Amennyiben nem kellően sűrű a szaft, 1 evőkanál kukoricakeményítőt szórunk bele, alaposan elkeverjük, még 3-5 percig főzzük, és megvárjuk míg besűrűsödik a szósz. Megjegyzések Körettel tálaljuk. Jó étvágyat!

Kárpátalja.ma