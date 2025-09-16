Tojásos-sonkás tortilla reggelire

Ha unod a klasszikus szendvicseket vagy rántottát, akkor ez a tojásos-sonkás tortilla igazi újdonság lesz a reggelizőasztalon. Mindössze néhány alapanyag kell hozzá, mégis tartalmas, ízletes és változatosan variálható. A puha tortilla és az olvadó sajt tökéletesen harmonizál a tojással és a sonkával, amit friss zöldségekkel tálalva teljes értékű reggelivé varázsolhatsz. Ideális választás akkor is, ha gyorsan szeretnél valami finomat készíteni két főre.

Alapanyagok 4 db tojás

2 db tortilla lap

4 db sonka

sajt ízlés szerint

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

olíva olaj ízlés szerint Leírás Két darab tojást beleütünk egy tányérba, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, majd habverővel simára keverjük.

Ezután egy serpenyőbe kevés olívaolajat fújunk, és beleöntjük a tojást.

Amikor megsült, nem fordítjuk meg, hanem rátesszük az egyik torillalapot, és így fordítjuk át.

Ezután a felére teszünk sonkát és reszelt sajtot, majd félbe hajtjuk, és mindkét oldalát megpirítjuk.

Zöldségekkel tálaljuk. Megjegyzések Jó étvágyat!

Kárpátalja.ma

(Nyitókép: saját felvétel)