Tojásos-sonkás tortilla reggelire
Ha unod a klasszikus szendvicseket vagy rántottát, akkor ez a tojásos-sonkás tortilla igazi újdonság lesz a reggelizőasztalon. Mindössze néhány alapanyag kell hozzá, mégis tartalmas, ízletes és változatosan variálható. A puha tortilla és az olvadó sajt tökéletesen harmonizál a tojással és a sonkával, amit friss zöldségekkel tálalva teljes értékű reggelivé varázsolhatsz. Ideális választás akkor is, ha gyorsan szeretnél valami finomat készíteni két főre.
Alapanyagok
- 4 db tojás
- 2 db tortilla lap
- 4 db sonka
- sajt ízlés szerint
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- olíva olaj ízlés szerint
Leírás
- Két darab tojást beleütünk egy tányérba, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, majd habverővel simára keverjük.
- Ezután egy serpenyőbe kevés olívaolajat fújunk, és beleöntjük a tojást.
- Amikor megsült, nem fordítjuk meg, hanem rátesszük az egyik torillalapot, és így fordítjuk át.
- Ezután a felére teszünk sonkát és reszelt sajtot, majd félbe hajtjuk, és mindkét oldalát megpirítjuk.
- Zöldségekkel tálaljuk.
Megjegyzések
Jó étvágyat!
(Nyitókép: saját felvétel)