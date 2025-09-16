Tojásos-sonkás tortilla reggelire

Ha unod a klasszikus szendvicseket vagy rántottát, akkor ez a tojásos-sonkás tortilla igazi újdonság lesz a reggelizőasztalon. Mindössze néhány alapanyag kell hozzá, mégis tartalmas, ízletes és változatosan variálható. A puha tortilla és az olvadó sajt tökéletesen harmonizál a tojással és a sonkával, amit friss zöldségekkel tálalva teljes értékű reggelivé varázsolhatsz. Ideális választás akkor is, ha gyorsan szeretnél valami finomat készíteni két főre.

Étkezés Reggeli
Konyha Világ
Adag 2

Alapanyagok
  

  • 4 db tojás
  • 2 db tortilla lap
  • 4 db sonka
  • sajt ízlés szerint
  • ízlés szerint
  • bors ízlés szerint
  • olíva olaj ízlés szerint

Leírás
 

  • Két darab tojást beleütünk egy tányérba, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, majd habverővel simára keverjük.
  • Ezután egy serpenyőbe kevés olívaolajat fújunk, és beleöntjük a tojást.
  • Amikor megsült, nem fordítjuk meg, hanem rátesszük az egyik torillalapot, és így fordítjuk át.
  • Ezután a felére teszünk sonkát és reszelt sajtot, majd félbe hajtjuk, és mindkét oldalát megpirítjuk.
  • Zöldségekkel tálaljuk.

Megjegyzések

Jó étvágyat!

(Nyitókép: saját felvétel)