Ha valami igazán finom, de egyszerű házi édességre vágyunk, a lusta asszony rétese a tökéletes választás. Ez a klasszikus magyar sütemény a neve ellenére sem „lusta”, csupán annyit jelent, hogy elkészítése nem igényel dagasztást, nyújtást vagy réteshúzást – mindössze néhány réteg összeszórt alapanyagot és egy kis türelmet a sütéshez. Az eredmény egy szaftos, omlós, túrós csoda, ami akár melegen, akár hidegen is mennyei. Ideális desszert vasárnapi ebéd után, vagy egy csésze tea mellé délutáni kényeztetésként.

Recept nyomtatása Étkezés Desszert Konyha Magyar Adag 6 fő Alapanyagok 50 dkg túró

30 dkg liszt

15 dkg porcukor

10 dkg vaj

5 dl tej

5 dkg kristálycukor

4 db tojás

1 db citrom reszelt héja

1 csomag sütőpor

1 csomag vaníliás cukor Leírás A lisztet keverjük el a sütőporral és a porcukorral.

Egy tepsi alján oszlassuk el a vaj felét, ezen egyengessük el a lisztes keverék felét.

Ezután morzsoljuk a túrót a tetejére, reszeljük rá a citromhéjat.

Majd ezen oszlassuk el a lisztes keverék másik felét.

A tojást keverjük ki a kristálycukorral, a vaníliás cukorral és a tejjel, ezzel öntsük le a süti tetejét.

Egy villával kicsit lazítsuk meg, hogy az édes folyadék mindenhol jól átjárja.

A tetejére morzsoljuk rá a maradék vajat.

Előmelegített sütőben 150 fokon süssük 50-55 percig.

Majd legalább 30 percig még pihentessük. Megjegyzések Jó étvágyat!

(Nyitókép: Kárpátalja.ma)

Kárpátalja.ma