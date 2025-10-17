Lusta asszony rétese
Ha valami igazán finom, de egyszerű házi édességre vágyunk, a lusta asszony rétese a tökéletes választás. Ez a klasszikus magyar sütemény a neve ellenére sem „lusta”, csupán annyit jelent, hogy elkészítése nem igényel dagasztást, nyújtást vagy réteshúzást – mindössze néhány réteg összeszórt alapanyagot és egy kis türelmet a sütéshez. Az eredmény egy szaftos, omlós, túrós csoda, ami akár melegen, akár hidegen is mennyei. Ideális desszert vasárnapi ebéd után, vagy egy csésze tea mellé délutáni kényeztetésként.
Alapanyagok
- 50 dkg túró
- 30 dkg liszt
- 15 dkg porcukor
- 10 dkg vaj
- 5 dl tej
- 5 dkg kristálycukor
- 4 db tojás
- 1 db citrom reszelt héja
- 1 csomag sütőpor
- 1 csomag vaníliás cukor
Leírás
- A lisztet keverjük el a sütőporral és a porcukorral.
- Egy tepsi alján oszlassuk el a vaj felét, ezen egyengessük el a lisztes keverék felét.
- Ezután morzsoljuk a túrót a tetejére, reszeljük rá a citromhéjat.
- Majd ezen oszlassuk el a lisztes keverék másik felét.
- A tojást keverjük ki a kristálycukorral, a vaníliás cukorral és a tejjel, ezzel öntsük le a süti tetejét.
- Egy villával kicsit lazítsuk meg, hogy az édes folyadék mindenhol jól átjárja.
- A tetejére morzsoljuk rá a maradék vajat.
- Előmelegített sütőben 150 fokon süssük 50-55 percig.
- Majd legalább 30 percig még pihentessük.
Megjegyzések
Jó étvágyat!
(Nyitókép: Kárpátalja.ma)