Депутаткам місцевих рад дозволили виїзд за кордон

Зміни не стосуються депутаток, які отримують зарплату в органах місцевого самоврядування.

Жінки, які є депутатками місцевих рад, зможуть безперешкодно перетинати державний кордон. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

„Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану”, – написала вона.

Свириденко нагадала, що раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати, щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. За її словами, це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало декого складати мандат.

„Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними і продовжували розвивати свої громади”, – зазначила прем’єр-міністерка.

При цьому сказано, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оприлюднив у своєму Telegram-каналі роз’яснення щодо умов перетину державного кордону жінками-депутатками місцевих рад під час воєнного стану.

„Депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної , обласної) ради – це неоплачувана діяльність. Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування”, – написав Клименко.

За його словами, якщо депутатка місцевої ради вчителька чи лікарка, вона може перетинати кордон, але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.

Також, згідно з ухваленою 27 серпня постановою, органи місцевого самоврядування у триденний строк мають подати до Державної прикордонної служби України оновлені списки осіб, які визначені у пункті 2-14 Урядової постанови № 57 („Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України”) і можуть перетинати кордон.

„У подальшому, під час кадрових змін, така інформація має подаватися до ДПСУ не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення”, – зауважив Клименко.

unian.ua