Очільник Закарпаття зустрівся із заступником голови Нацради Словаччини

Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький провів зустріч із заступником голови Національної ради Словацької Республіки Мартіном Дубеці. Керівник області подякував представнику парламенту сусідньої країни за підтримку України та її народу в умовах війни.

Під час зустрічі Мирослав Білецький запросив словацьких колег узяти участь у саміті «Карпатської інтеграційної ініціативи», щоб обговорити розбудову співпраці громад та регіонів, котрих обʼєднують Карпати.

Водночас обговорили перспективні напрями співробітництва, посилення регіонального партнерства та розвиток прикордонної інфраструктури. Йшлося, зокрема, про модернізацію та розширення пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» та відкриття нових, будівництво автобану D1 та розширення дороги в обхід Ужгорода.

Сам Мартін Дубеці родом із Кошиць, тому питання розвитку його рідного міста і краю, налагодження партнерства з прикордонними регіонами України для нього важливі та цікаві.

За підсумками зустрічі сторони підтвердили готовність спільно подавати грантові проєкти та залучати міжнародне фінансування.

«Для наших держав вагоме значення має покращення стану інфраструктури по обидва боки кордону, адже це – запорука розвитку громад, їхнього економічного зростання та посилення транскордонного партнерства. Працюємо далі над реалізацією цілей», – наголосив Мирослав Білецький.

carpathia.gov.ua

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