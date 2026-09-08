Négy elesett védőjét gyászolja Huszt

Az orosz-ukrán háború rengeteg áldozatot követelt a 2022-es teljes körű invázió kezdete óta. Naponta több védő halálhíréről is olvashatunk a médiában, és e hírek száma a csökkenés helyett egyre inkább növekszik. Ezúttal négy elesett katona halálhírét közölte a Huszti Városi Tanács szeptember 7-én és 8-án.

Kancsija Olekszandr 1979. december 17-én született, Huszton élt. Ukrajna Fegyveres Erőinek A4447-es egységében szolgált mesterlövészként. 2026. szeptember 1-én vesztette életét Harkiv megyében.

Jaroszlav Ruszin 1971. október 1-én született. Az A500-ás egységben teljesített katonai szolgálatot. A Donyecki megye Pokrovszki járásában esett el még 2025. április 23-án.

Olekszandr Kononenko 1971. június 8-án született. Az A0998-as egységben szolgált. 2026. szeptember 5-én vesztette életét.

Makszim Trusnyikov 1969. április 28-án született. Az A7042-es egységben szolgált. 2026. szeptember 4-én vesztette életét Csernyihiv megyében.

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