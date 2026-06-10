Babalátogató

Korábban a gyermekágyas alig érkezett meg a kórházból, máris tele volt a ház. Ha közeli rokonként nem voltál ott az első héten, elkéstél. Ma már sokan tudatosan kérik a későbbi látogatást.

A babalátogatókról gyermekkorom ízei jutnak eszembe. Madártej, húsleves, tarhonya, nagycsiga, sütemény. Kora reggeltől sürögtek-forogtak az asszonyok a konyhában, hogy frissen szolgáltassák a laktató finomságokat a kismamának. Ha nem volt lehetőség főzni, az alapanyagokat vitték el. Ma már ételhordó helyett ajándéktáska dukál, benne pénz, babruha, pelenka, csoki, bor, miegymás. Ha bárki tartja még a szokást egyáltalán.

Ha újszülött, akkor hiedelmek, babonák

Piros cérna a kezecskékre szemmel verés ellen. Vendég nem ülhet a kismama ágyára, mert elapad az anya teje. Menstruáló nő a közelébe se menjen a csecsemős háznak! Ha mégis, a kombiné kifordított részével törölje arcon szegény újszülöttet, mert így majd nem fog kiömleni a friss földi teremtmény. Maximum összeszed némi vírust, esetleg kötőhártya-gyulladást…

Két lépés távolság!

A koronavírus kissé átírta az emberek szociális viszonyait, társas kapcsolatait. Hajlamosak vagyunk túlzásba vinni a túlféltést, aggódást. Veszélyeztetett terhesként sajnos volt időm olvasni a nemzetközi ajánlásokat, nyavalyatöréseket kedvemre. Két hónapig gyakorlatilag senkit nem engedtem a gyerekem közelébe. Mondjuk nem volt nehéz dolgom 300 kilométerre az otthonomtól. Nem is főzött nekem senki madártejet. Magamra vessek.

Pallagi Marianna

Kárpátalja.ma

Kiemelt kép: Gemini

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