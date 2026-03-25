Húsvéti tojás népművészeti kiállítás nyílt Beregszászban

Színek, hagyományok és ünnepi hangulat töltötte meg Beregszászt a Húsvéti tojás népművészeti kiállítás megnyitóján. A rendezvény nem csupán egy tárlat, hanem a kulturális örökség, az alkotás öröme és a közösségi összetartozás ünnepe is egyben.

A kiállított alkotások mindegyike egyedi és különleges. A hímes tojásokon tavaszi tájak, hagyományos népi motívumok és kreatív díszítési megoldások jelennek meg, tükrözve az alkotók fantáziáját és kézügyességét.

A szervezők hálás köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik hozzájárultak az esemény megvalósításához. Az óvodák, az iskolák és a kistérségi iskolán kívüli oktatási központ növendékei és pedagógusai jelentős szerepet vállaltak abban, hogy a kiállítás ilyen gazdag és színvonalas anyaggal várja az érdeklődőket.

A rendezvény célja túlmutat a művészeti bemutatón: lehetőséget teremt a hagyományok ápolására, a kulturális értékek megőrzésére és továbbadására, valamint a közösségi kapcsolatok erősítésére is. Az ilyen alkalmak hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalabb nemzedékek is megismerjék és továbbvigyék népi örökségünk értékeit.

Fotó: Kárpátalja.ma/M.M