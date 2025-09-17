Técsőn megnyílt az első inkluzív cukrászda-kávézó

Técsőn megkezdte működését a Chocolate nevű inkluzív cukrászda-kávézó, amelyet a Paraszolka szociális rehabilitációs központ bázisán hoztak létre. Erről a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás számolt be szeptember 16-án.

A vendéglátóhely különlegessége, hogy az édességeket és a kávét fogyatékkal élő fiatalok készítik és szolgálják fel. A munkafolyamatokban szakemberek segítik őket, akiknek felügyelete alatt megismerkedtek a biztonsági szabályokkal, elsajátították a cukrászat alapjait, megtanultak konyhai eszközökkel és pénztárgépekkel dolgozni, rendeléseket felvenni és vendégeket kiszolgálni.

A fiatalok számára ez az első hivatalos munkahely, amely lehetőséget ad az önállóság, az önmegvalósítás és a kezdeményezőkészség gyakorlására. A munkavégzés mellett a mindennapi élethez szükséges készségeket is fejlesztik.

A cukrászda külön épületének megvalósítását a Kárpátaljai Egészségügyi Segélyközpont Jótékonysági Alapítvány és a svájci Paraszolka Egyesület támogatta.

Az ünnepélyes megnyitón részt vettek a megyei közigazgatás és tanács képviselői, valamint a partnerintézmények vezetői. Köszöntőt mondott többek között Vaszil Demjancsuk, a megyei tanács alelnöke, Ivan Kovacs, Técső polgármestere, Miroszlava Szuhar, a megyei szociális védelmi főosztály igazgatóhelyettese, továbbá Andreas Schmidt, a Paraszolka Egyesület elnöke és Natalija Kabacij, a Kárpátaljai Egészségügyi Segélyközpont vezetője.

A Chocolate inkluzív cukrászda-kávézó minden nap 10.00 és 17.00 óra között várja a vendégeket a következő címen: Técső, Leontovics utca 60a.

