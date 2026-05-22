Kárpátalja ma: 1130 éves lett Munkács

Idén ünnepli első írásos említésének 1130. évfordulóját Munkács. A gazdag történelmi múlttal, sajátos hangulattal és jelentős építészeti örökséggel rendelkező város Kárpátalja egyik legfontosabb kulturális és történelmi központja.

Munkács Ukrajna egyik legrégebbi városa, és a történelmileg folyamatosan lakott települések között a kilencedik helyet foglalja el az országban. Története 896-ig nyúlik vissza, az évszázadok során pedig fontos kereskedelmi, kulturális és védelmi központtá vált a térségben.

A város jelképe immár több mint hatszáz éve a Munkácsi vár, amely Kelet-Európa egyik legismertebb erődítménye. A vulkanikus hegyre épült vár számos ostromot átvészelt, és különösen híressé vált a XVII. századi hősies védelem idején, amelyet Zrínyi Ilona vezetett.

A város építészeti nevezetességei közé tartozik a munkácsi városháza is, amely 1904-ben épült ifj. Babula János tervei alapján. A városháza mechanikus órája több mint 120 éve működik a belvárosban.

Munkács egyik legismertebb egyházi műemléke a Szent Márton-székesegyház. A neogótikus templomot 1904 és 1905 között emelték egy korábbi templom helyén, miközben megőrizték a régi Szent József-kápolnát is. A templomtorony óraszerkezetének első írásos említése 1750-ből származik, így Kelet-Európa egyik legrégebbi toronyórájának tartják.

Munkács turisztikai látványosságai közé tartozik a szakura sétány is. A város 2019-ben nem hivatalosan megkapta Kárpátalja szakurafővárosa címet. A településen több mint tízezer japán díszcseresznye található.

Munkács idén a városi jogok megszerzésének 650. évfordulóját is ünnepli. Történelmi dátumnak 1376. május 22-ét tekintik, amikor Erzsébet magyar és lengyel királyné engedélyezte, hogy Munkács saját pecsétet használjon, amelyen Szent Márton alakja szerepelt. Ez fontos mérföldkőnek számított a városi önkormányzatiság fejlődésében.

