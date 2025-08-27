A „kárpátaljai metró”

A Kárpátok egyik különleges látnivalója az Uzsoki-hágó közelében található elhagyatott vasúti alagút („kárpátaljai metró”), amelynek hossza 310 méter. Egykor itt zakatoltak a vonatok, mára azonban csak a múlt nyomai idézik fel a hajdani forgalmat.

Az alagút még az Osztrák–Magyar Monarchia idején épült, és vasúti közlekedést szolgált. A falakon ma is látszanak a régi kommunikációs berendezések nyomai. 1963-ban megpróbálták villamosítani a vonalat, azonban ez nem sikerült. A területre jellemző földcsuszamlások miatt a vasútvonalat új nyomvonalra helyezték át az Uzsoki-hágón keresztül, az eredeti alagút pedig használaton kívül maradt.

A helyszín ugyanakkor ma is lenyűgöző. A bejárat kőből épült boltíve különleges hangulatot áraszt, a falakon emlékkövek és évszámok láthatók.

Az alagút Hajasd (Voloszjanka) falu közelében található, amely szabadon látogatható. Így a hely azok számára vonzó úti cél, akik szeretik a szokatlan túraútvonalakat, az elhagyatott helyeket és a különleges atmoszférájú látnivalókat.

