Tél végi ébredés a Kárpáti Bioszféra Rezervátumban

A február második felére jellemző enyhe, napos időjárás hatására megindult a természet ébredése a Kárpáti Bioszféra Rezervátum dendrológiai parkjában. Bár a naptár szerint még tart a tél, a felmelegedés kedvező feltételeket teremtett a növényvilág aktivizálódásához.

A parkban már megkezdődött több kora tavaszi növény virágzása, köztük a hóvirág, a kárpáti sáfrány, a tavaszi tőzike, a kakasmandikó és a szártalan kankalin.

Az egzotikus növényfajoknál is megfigyelhető a rügyfakadás. Többek között az illatos tündérfánál (Chimonanthus praecox), a kamcsatkai mézbogyónál (Lonicera caerulea var. Kamtschatica) és a japánbirsnél (Chaenomeles japonica). Emellett az orgona és a vadgesztenye rügyei is előbújtak.

Februárban a park jellegzetes látványosságai közé tartoznak a barkás fűzfajok is, köztük a Mount Aso és az ezüstfűz, amelyek már most díszítik a tájat.

A szakemberek szerint az időjárás további alakulása határozza meg, hogy a korai virágzás mennyire lesz tartós az elkövetkező hetekben.

Kárpátalja.ma