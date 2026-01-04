Medvenyomokra bukkantak Rónafüreden

Január 3-án az ungvári járási Rónafüred (Lumsori) községben néhány helyi lakos kutyasétáltatás közben friss nyomokra lett figyelmes a hóban. A lábnyomok egy nagytestű vadállattól származhattak, feltételezések szerint egy medve hagyta őket.

A nyomok jól kivehetőek voltak a frissen lehullott hóban. A történtek miatt a sétálók biztonsági okokból úgy döntöttek, nem folytatják az útvonalat, hanem azonnal visszafordultak.

A helyieket arra kérik, hogy hasonló esetekben fokozott óvatossággal közlekedjenek, és lehetőség szerint kerüljék az erdős területeket.

Kárpátalja.ma