Szüreti hangulat Nagyberegen

Igazi szüreti hangulat töltötte meg Nagybereg utcáit szeptember 26-án. A Dobrai Péter Középiskola tanulói hagyományos szüreti mulatsággal lepték meg a helyieket.

A színes program részeként a diákok vidám csősz tánccal járták be a település utcáit, jókedvet és örömöt csempészve a falubeliek mindennapjaiba. A menet során ének és zene kísérte a táncos lábú fiatalokat, akik így idézték meg a régi szüreti felvonulások hangulatát.

A rendezvény nem csupán szórakozást jelentett, hanem fontos üzenetet is hordoz: a közösség fiataljai büszkén őrzik a helyi hagyományokat.

A Nagyberegi Kistérség nyomán

Kárpátalja.ma