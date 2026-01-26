János bácsi és Buksi – újabb miniszobor Ungváron

Újabb miniszoborral gazdagodott Ungvár. Ezúttal egy vámost és szolgálati kutyáját ábrázoló alkotással bővült a város népszerű miniszobrainak sora. Erről Olekszandr Bohdanov blogger és helytörténész számolt be a közösségi oldalán.

A miniszobor egy kovácsoltvas őrbódét formáz, amelynek belsejében egy bronzból készült vámos áll négylábú társával. A bódé oldalain pedig azoknak az országoknak a nemzetközi jelölései láthatók, amelyek Ukrajnával határosak. A vámos figurát János bácsinak, a kutyát pedig Buksinak hívják.

Az alkotás a Szobránci utcában, a Kárpátaljai Vámhivatal épületének bejárata közelében kapott helyet.

A miniszobor Roman Murnik szobrászművész munkája.

Kárpátalja.ma