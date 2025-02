15 jel, ami vérszegénységre utalhat

A vérszegénység sokszor rejtve marad, hiszen tüneteinek egy része akár a helytelen életmódra is ráfogható. Fontos azonban, hogy felfigyeljen az árulkodó jelekre és időben orvosolja a bajt.

A vérszegénységet legtöbbször a vashiánnyal kötjük össze, de a hátterében állhat a túl kevés B12-vitamin vagy folsav is, emellett egyéb súlyos betegségekre, nagyfokú vérveszteségre, fertőzésekre is visszavezethető. Ha fennáll ez az állapot, csökken a vér oxigénszállító elemeinek, vagyis a vörösvérsejteknek a mennyisége és a mérete. Tünetei sokszínűek lehetnek, ráadásul a legtöbb panasz hátterében számos más betegség is állhat, ezért nehéz felismerni.

A vérszegénység jelei:

Krónikus fáradtság: az agy és az izomzat csökkent oxigénellátottsága miatt az állandó fáradtság az anémia egyik legtipikusabb tünete, sokszor ez a panasz jelenik meg először. Szapora pulzus: ilyenkor a kevesebb oxigént gyorsabb keringéssel igyekszik kompenzálni a szervezet. Fülzúgás, gyakori szédülés Huzamosabb ideig tartó, visszatérő fejfájás Világos íny: minél világosabb, annál súlyosabb a vérszegénység, mivel kevés vörösvértest van jelen. Vörös, gyulladt nyelv, kellemetlen égő érzés. Elvékonyodott, töredezetté váló körmök. Szívritmuszavarok: a szívnek erősebben kell dolgoznia, hogy mindenhová elég oxigén jusson a szervezetben. Koncentrációs nehézség, a gondolkodás lelassulása. Ingerlékenység Emésztőszervi panaszok: étvágytalanság, székrekedés, puffadás, hányinger. Hajhullás Hideg kezek és lábak Látási zavarok Furcsa dolgok megkívánása, evése (jég, föld, kréta)

Forrás: hazipatika.com